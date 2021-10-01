На Киевщине задержали 48-летнего мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю
Источник:Полиция Киевской области
Следователи собирают доказательства изнасилования 17-летней девушки уроженцем Луганской области. Само преступление произошло на днях в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом.
Полицейские узнали о том, что несовершеннолетняя попала в беду от ее матери. Женщина обратилась к правоохранителям, когда девушка не вернулась домой с работы.
Смотрите также Столько желчи и черни в людях, – реакция Луговой на попытку изнасилования в поезде УЗ
Патрульные и следователи быстро разыскали девушку и выяснили, что ее изнасиловали.
Согласилась пить вино с мужчинами
- Правоохранители установили, что утром девушка поехала на рынок Петропавловской Борщаговки раздавать листовки.
- В одном из МАФов она встретила двух мужчин, которые предложили ей выпить вина.
- После употребления спиртного, потерпевшей стало плохо. Из-за этого один из мужчин отвел ее в гаражный кооператив, где положил отдыхать. Там злоумышленник ее якобы и изнасиловал.
Личность предполагаемого преступника правоохранители достаточно быстро.
По данным следствия, мужчина воспользовался тем, что несовершеннолетняя находилась в бессознательном состоянии.
Действия задержанного квалифицировали как изнасилование лица, не достигшего совершеннолетия. За содеянное мужчине грозит от 7 до 12 лет заключения.