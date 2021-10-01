На Киевщине задержали 48-летнего мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю

Следователи собирают доказательства изнасилования 17-летней девушки уроженцем Луганской области. Само преступление произошло на днях в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом.

Полицейские узнали о том, что несовершеннолетняя попала в беду от ее матери. Женщина обратилась к правоохранителям, когда девушка не вернулась домой с работы.

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Патрульные и следователи быстро разыскали девушку и выяснили, что ее изнасиловали.

Согласилась пить вино с мужчинами

Правоохранители установили, что утром девушка поехала на рынок Петропавловской Борщаговки раздавать листовки.

В одном из МАФов она встретила двух мужчин, которые предложили ей выпить вина.

После употребления спиртного, потерпевшей стало плохо. Из-за этого один из мужчин отвел ее в гаражный кооператив, где положил отдыхать. Там злоумышленник ее якобы и изнасиловал.

Личность предполагаемого преступника правоохранители достаточно быстро.

По данным следствия, мужчина воспользовался тем, что несовершеннолетняя находилась в бессознательном состоянии.

Действия задержанного квалифицировали как изнасилование лица, не достигшего совершеннолетия. За содеянное мужчине грозит от 7 до 12 лет заключения.