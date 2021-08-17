За съемки порно с 9-летней: киевского фотографа приговорили к 9,5 годам тюрьмы

Мужчина переписывался с девочкой от имени ее сверстницы и заставлял делать откровенные фото и видео. 17 августа Деснянский районный суд Киева признал фотографа виновным в развращении ребенка и принуждении несовершеннолетней к созданию детского порно.

Как отметили в Офисе генерального прокурора, ювенальные прокуроры полностью доказали вину злоумышленника. Кроме того, он признал вину в совершении правонарушений.

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За содеянное злоумышленника отправили за решетку с запретом заниматься воспитательной, педагогической и преподавательской деятельностью на 3 года после обращения.

Внесли в реестр извращенцев

В суде представители обвинения доказали, что в апреле этого года мужчина заставил 9-летнюю девочку отправить ему фото и видео с эротическим содержанием.

Следователи выяснили, что фотограф работал в детских учреждениях и предлагал свои услуги детям.

Маленьким клиенткам он писал в соцсетях с фейковых аккаунтов.

Когда мужчина под видом "девочки" втирался в доверие к жертве, он начинал просить девушек сделать развратные фото.

Впоследствии он шантажировал потерпевших и заставлял их снимать новые видео.

Все порнографические материалы преступник хранил на своем компьютере.

Кроме лишения свободы, по решению суда фотографа внесут в реестр осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Известно, что фотограф имеет двух собственных детей и жену.