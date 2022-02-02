В Киевской области 50-летний мужчина зарезал молодого сожителя
Жуткое убийство произошло в Белой Церкви вечером 1 февраля. 28-летний мужчина получил ножевое ранение в сердце, в результате которого погиб.
Полицейские узнали о преступлении от свидетелей инцидента. По словам очевидцев, убийца скрылся, как только потерпевший умер.
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Патрульным, прибывшим на вызов, удалось достаточно быстро найти вероятного злоумышленника и задержать его.
Просил о помощи, но не дожил
Квартира, где произошло убийство / Фото Белоцерковского районного управления полиции
- Как выяснили правоохранители, инцидент произошел в квартире дома на улице Шевченко в Белой Церкви вечером 1 февраля.
- Между 51-летним мужчиной и его 28-летним товарищем произошел конфликт, переросший в драку.
- Старший мужчина схватился за нож и ударил им оппоненту в сердце.
- Потерпевший успел добраться до соседней комнаты и попросил друзей вызвать ему скорую, однако умер до приезда медиков.
Патрульные опросили свидетелей и установили, как выглядит вероятный убийца. После этого инспекторы отправились обследовать территорию возле дома. Вскоре мужчину задержали.
Могут посадить на 15 лет
Орудие убийства / Фото Белоцерковского районного управления полиции
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая задокументировала все обстоятельства произошедшего. 51-летнего жителя Белой Церкви задержали и отправили в изолятор временного содержания. Кухонный нож, которым злоумышленник убил молодого человека, правоохранители нашли в раковине на кухне. Орудие убийства изъяли и отправили на экспертизу.
По факту умышленного убийства полицейские открыли уголовное производство. Вскоре задержанному сообщат о подозрении в совершении этого преступления. Также в прокуратуре готовят ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде пребывания под стражей.
Если правоохранители докажут вину злоумышленника в суде, мужчине грозит до 15 лет заключения.