В Киевской области 50-летний мужчина зарезал молодого сожителя

Жуткое убийство произошло в Белой Церкви вечером 1 февраля. 28-летний мужчина получил ножевое ранение в сердце, в результате которого погиб.

Полицейские узнали о преступлении от свидетелей инцидента. По словам очевидцев, убийца скрылся, как только потерпевший умер.

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Патрульным, прибывшим на вызов, удалось достаточно быстро найти вероятного злоумышленника и задержать его.

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Квартира, где произошло убийство / Фото Белоцерковского районного управления полиции

Как выяснили правоохранители, инцидент произошел в квартире дома на улице Шевченко в Белой Церкви вечером 1 февраля.

Между 51-летним мужчиной и его 28-летним товарищем произошел конфликт, переросший в драку.

Старший мужчина схватился за нож и ударил им оппоненту в сердце.

Потерпевший успел добраться до соседней комнаты и попросил друзей вызвать ему скорую, однако умер до приезда медиков.

Патрульные опросили свидетелей и установили, как выглядит вероятный убийца. После этого инспекторы отправились обследовать территорию возле дома. Вскоре мужчину задержали.

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Орудие убийства / Фото Белоцерковского районного управления полиции

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая задокументировала все обстоятельства произошедшего. 51-летнего жителя Белой Церкви задержали и отправили в изолятор временного содержания. Кухонный нож, которым злоумышленник убил молодого человека, правоохранители нашли в раковине на кухне. Орудие убийства изъяли и отправили на экспертизу.

По факту умышленного убийства полицейские открыли уголовное производство. Вскоре задержанному сообщат о подозрении в совершении этого преступления. Также в прокуратуре готовят ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде пребывания под стражей.

Если правоохранители докажут вину злоумышленника в суде, мужчине грозит до 15 лет заключения.