Под Киевом 24-летний парень, которого судят за грабеж, до смерти избил участника ООС
Источник:Полиция Киевской области
Ужасный инцидент произошел в поселке Петропавловская Борщаговка вечером 14 октября. Молодой человек напал на 44-летнего прохожего и крайне жестоко его избил.
После нападения злоумышленник скрылся, оставив пострадавшего без сознания посреди улицы. Пострадавшего нашли случайные прохожие, которые вызвали патрульных и медиков скорой.
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Правоохранители и врачи пытались реанимировать мужчину, но все меры были напрасными.
Мог быть в СИЗО, но убил человека
- Следователи выяснили, что погибший является 44-летним отцом двоих детей и ветеран войны на Донбассе.
- Нетрезвый злоумышленник подошел к мужчине и нанес ему несколько ударов по голове руками и ногами.
- Впоследствии правоохранители установили личность подозреваемого в совершении преступления и задержали его.
- Им оказался 24-летний уроженец Кропивницкого, который на момент убийства уже был подсудимым в другом уголовном производству.
По данным следствия, молодой человек совершил грабеж в Кировоградской области, однако судьи не посадили его под стражу. Из-за этого злоумышленник приехал в Киев, где устроился на работу в кафе и продолжил в свободное время заниматься боевыми искусствами.
По факту смерти участника ООС правоохранители открыли уголовное производство за нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, которые привели к гибели человека. Задержанному сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде пребывания в СИЗО.
Если мужчину признают виновным, ему грозит от 7 до 10 лет заключения.
Смотрите видео с места убийства ветерана под Киевом (внимание! 21+ не для слабонервных):