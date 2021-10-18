Под Киевом 24-летний парень, которого судят за грабеж, до смерти избил участника ООС

Ужасный инцидент произошел в поселке Петропавловская Борщаговка вечером 14 октября. Молодой человек напал на 44-летнего прохожего и крайне жестоко его избил.

После нападения злоумышленник скрылся, оставив пострадавшего без сознания посреди улицы. Пострадавшего нашли случайные прохожие, которые вызвали патрульных и медиков скорой.

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Правоохранители и врачи пытались реанимировать мужчину, но все меры были напрасными.

Мог быть в СИЗО, но убил человека

Следователи выяснили, что погибший является 44-летним отцом двоих детей и ветеран войны на Донбассе.

Нетрезвый злоумышленник подошел к мужчине и нанес ему несколько ударов по голове руками и ногами.

Впоследствии правоохранители установили личность подозреваемого в совершении преступления и задержали его.

Им оказался 24-летний уроженец Кропивницкого, который на момент убийства уже был подсудимым в другом уголовном производству.

По данным следствия, молодой человек совершил грабеж в Кировоградской области, однако судьи не посадили его под стражу. Из-за этого злоумышленник приехал в Киев, где устроился на работу в кафе и продолжил в свободное время заниматься боевыми искусствами.

По факту смерти участника ООС правоохранители открыли уголовное производство за нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, которые привели к гибели человека. Задержанному сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде пребывания в СИЗО.

Если мужчину признают виновным, ему грозит от 7 до 10 лет заключения.

Смотрите видео с места убийства ветерана под Киевом (внимание! 21+ не для слабонервных):