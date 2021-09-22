Полицейские спасли 17-летнюю девушку, которая сорвалась с 25 этажа в Киеве: жуткое видео

Молодая девушка, которая по меньшей мере трижды пыталась спрыгнуть с высоты на Харьковском массиве в Киеве, оказалась несовершеннолетней. Ужасный инцидент произошел днем 21 сентября.

Как рассказали в патрульной полиции Киева, правоохранители узнали о вероятной попытке самоубийства от местных жителей, которые видели подростка на высоте. Инспекторы Алексей Савкин и Владимир Кияница побежали к общему балкону на 25 этаже, как только прибыли на место происшествия.

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Когда правоохранители зашли на балкон, они пытались начать с девочкой разговор, но она на контакт не шла.

Выскользнула из-за ограждения и повисла на руках

Во время разговора с патрульными несовершеннолетняя вдруг слетела с ограждения балкона и повисла на руках.

Чудом один из правоохранителей успел на это среагировать и затянул ее обратно.

Впоследствии девушка рассказала, что на самом деле собиралась совершить самоубийство,

Патрульные выяснили, что семья девушки переживает определенные проблемы, которые ее очень волнуют. Именно это и стало мотивом для ее поступка.

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