Полицейские задержали иностранца, причастного к расстрелу мужчины на ДВРЗ в Киеве

Правоохранители выяснили личность одного из причастных к крайне жестокому убийству, которое произошло 18 августа на улице Новаторов в Киеве. В совершении преступления подозревают гражданина Грузии.

Как утверждают следователи, убийство уже раскрыто. Однако при этом в прокуратуре Киева отметили, что задержали только одного мужчину. Тогда как действовала якобы группа злоумышленников.

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Фигуранту производства сообщили о подозрении в умышленном убийстве по предварительному сговору группой лиц.

Застрелили и несколько раз пырнули ножом

Как выяснили правоохранители, днем 18 августа на улице Новаторов в Киеве выстрелили в 29-летнего мужчину. После этого его много раз ударили ножом в грудь.

В результате полученных травм потерпевший умер на месте, а причастные к преступлению скрылись.

Только в начале сентября полицейские задержали одного из злоумышленников. Именно ему инкриминируют непосредственное совершение убийства.

Знают ли следователи, кто еще может быть причастен к преступлению, неизвестно. Следственные действия в этом уголовном производстве еще продолжаются.

Если иностранца признают виновным в суде, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Кроме того, в Уголовном кодексе предусмотрена возможность осуждения к пожизненному заключению.