Продала полиции интимные фото: в Киеве блогершу обвинили в изготовлении порно

Блогерша продала свои обнаженные фото полиции. Интимные фото на сайте Only Fans купил мужчина за деньги полиции.

Женщине сообщили о подозрении по факту распространения порнографии. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Блогерша продавала обнаженные фото в интернете

Согласно досудебному расследованию – с 2020 года по 18 сентября 2021 года женщина изготовляла и распространяла материалы порнографического характера.

Незаконные действия она совершала дома. Люди за деньги могли купить порнографию на сайте Only Fans.

Мужчина, имя которого не разглашают, зашел на сайт и совершил так называемую "оперативную закупку". В частности, известно, что:

мужчина купил несколько интимных фото, где девушка была "полностью обнаженной и демонстрировала свои половые органы";

кадры стоили от 330 до 1000 гривен.

Полиция обратилась в Голосеевский районный суд Киева, чтобы получить разрешение на продление досудебного расследования. Суд удовлетворил просьбу. Так называемой блогерше уже сообщили о подозрении по статье о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов.

Коротко о последних подобных инцидентах

15 декабря полиция разоблачила 56-летнего жителя Чернигова, который развращал и насиловал девушек от 13 до 20 лет. Это злоумышленник снимал на скрытую камеру. Ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

В Офисе генпрокурора сообщили, что жителю Черкасской области сообщили о подозрении в развращении и изнасиловании 7-летней девочки. Более того, он распространял порноконтент с участием ребенка.

22 ноября во Львове суд оштрафовал женщину за распространение порнографии. Она публиковала в интернете откровенные фото и видео. За это женщина заплатит штраф в 17 тысяч гривен.

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По части 1 и 3 статьи женщине грозит штраф от 850 до 1700 гривен или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет, илис лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.