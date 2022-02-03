Стрельба на Владимирской: среди активистов узнали титушек, работавших на маршрутную мафию
Источник:телеграм Константина Усова
Чиновники КГГА утверждают, что к конфликту со стрельбой на Владимирской улице в Киеве причастны титушки, которые пытались сорвать конкурс на избрание перевозчиков в столице.
О причастности активистов к многочисленным мероприятиям в поддержку так называемой маршрутной мафии написал заместитель мэра Киева Константин Усов. Впрочем, по словам чиновника, перестрелку устроили именно представители общественных организаций, которые пришли к обменному пункту.
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Также Усов подчеркнул, что стрельба в центре города, которая произошла 2 февраля, была уже второй за последние недели.
Улицы Киева превращаются в вариации Сомали
Акция протеста у дома заместителя мэра / Фото Константина Усова
Заместитель Кличко отметил, что активисты, пришедшие бороться с обменным пунктом, который финансирует российских террористов, устраивали много акций в Киеве:
- пытались сорвать конкурсы на определение перевозчиков;
- устраивали перфоманс под мэрией;
- привозили на Крещатик баранов;
- устраивали файер-шоу возле дома Усова.
Тот самый активист на Владимирской / Скриншот с видео
Отдельно чиновник обратился к полиции Киева, из-за бездействия которой и произошел инцидент.
В очередной раз можем поблагодарить полицию за бездействие. Стремительное превращение улиц столицы в вариации Сомали – на марше,
– подчеркнул Усов.
Что известно о стрельбе в центре Киева
- 2 февраля активисты пришли к обменному пункту, где якобы финансируют российских террористов.
- На пути им стали вооруженные охранники, которые открыли стрельбу в помещении и возле него. Столкновения переместились во двор здания, где также раздавались выстрелы.
- Во время драки охранники избили ветерана АТО Алексея Середюка. Его госпитализировали в больницу.
- В одном из охранников, который угрожал активистам применением огнестрельного оружия, опознали боевика пророссийских бандформирований.