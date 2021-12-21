Убил прохожего одним ударом: в столице будут судить водителя-иностранца за разборки на дороге

В суд передали обвинительный акт в отношении 29-летнего азербайджанца, который 19 декабря убил одним ударом мужчину возле "зебры".

Трагедия случилась прямо в центре столицы – на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе. Погибшему киевлянину было 52 года.

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Роковой конфликт на дороге

Между злоумышленником и пешеходом возник внезапный конфликт – мужчина переходил дорогу в разрешенном месте, однако водителю Hyundai это не понравилось.

Он выбежал из авто, ударил оппонента в голову, и тот замертво упал на мостовую.

На видео с места происшествия видно, что неравнодушный прохожий пытается поднять мужчину, когда нападавший убегает прочь.

В конце концов полиция таки задержала азербайджанца в другом районе Киева.

Иностранец имел вид на жительство в Украине.



Всего один удар стал роковым для 52-летнего киевлянина / Фото Киевской городской прокуратуры



От полученных травм пострадавший умер на месте / Фото Киевской городской прокуратуры

За убийство светит 10 лет

После проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы правоохранители установили, что смерть потерпевшего мужчины напрямую связана с его избиением.

Несмотря на то, что сторона защиты обвиняемого всячески затягивала ознакомление с материалами дела, 20 декабря обвинительный акт все же передали в Печерский районный суд для рассмотрения по существу.

За нанесение тяжкого телесного повреждения, которое повлекло смерть, азербайджанцу грозит 7 – 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей в Киевском следственном изоляторе.

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