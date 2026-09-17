Модне табу осені 2026: 4 застарілі принти, які псують стильний осінній лук

Правильно підібраний принт здатен зробити образ динамічним та вишуканим, проте застарілий візерунок миттєво здешевлює навіть найдорожче пальто чи кашеміровий светр. Восени цього року fashion-індустрія взяла остаточний курс на чисті лінії, шляхетну фактуру та глибоку монохромність, тому ціла низка колись популярних принтів потрапила до чорного списку стилістів.

Якщо ви плануєте ревізію осіннього гардероба, зверніть увагу на принти, які вже втратили свою модну актуальність і лише додають віку чи візуального хаосу.

Дрібний "бабусин" квітковий принт (Ditsy Floral)

Дрібна романтична квіточка, яка роками вважалася базою для осінніх мідісуконь, більше не працює. Зараз вона сприймається дуже просто та нецікаво. Замість дрібного розсипу обирайте великі акцентні квіти в готичному стилі (dark blooms) або глибоку однотонність.



Сукня у дрібний квітковий принт / Фото Deborah Sorlie

Яскравий неоновий Тай-Дай (Tie-Dye)

Кислотні кольорові розводи, які вибухнули кілька сезонів тому, остаточно виснажили себе. На осінньому трикотажі чи худі такий принт має недоречний й застарілий вигляд. Актуальною альтернативою стали м'які акварельні градієнти (ombré) з плавним переходом глибоких відтінків.



Принт тай-дай вже не в моді / Фото з Pinterest

Плаский та дешевий анімалістичний принт

Хижий візерунок залишається серед головних естетик сезону, але тільки за однієї умови – висока якість тканини. Контрастний, "плаский" леопард на дешевій тонкій синтетиці став головним моветоном. Якщо й обирати леопард чи змію, то лише на щільних вовняних пальтах, якісному денімі або замшевому взутті.



Сукня з леопардовим принтом / Фото з Pinterest

Інстаграмні великі логотипи та написи (Logomania)

Принти у вигляді гігантських логотипів чи надписів на всі груди або карикатурні написи більше не додають статусу. Мода прагне стриманості, тому замість логоманії обирайте абстрактні мазки, геометрію або лаконічні деталі.



Логоманія вже не в моді / Фото з Pinterest

Виключення цих застарілих візерунків допоможе сформувати сучасний та елегантний базовий гардероб. А щоб дізнатися ще більше про фасони, які варто відкласти до кращих часів, читайте нашу статтю про антитренди в одязі на осінь 2026, які озвучила стилістка.