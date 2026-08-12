Дизайнерка та стилістка Галина Денисюк розповіла 24 Каналу, які речі поступово варто залишити в минулому та чим їх замінити, щоб гардероб мав сучасний вигляд. За словами стилістки, сьогодні важливо мати елегантний вигляд не завдяки швидкоплинним трендам та відомим дорогим брендам, а через вдалий підбір крою та силуетів.

Тому важливо зробити ревізію речей у своїй шафі й відмовитися від застарілих форм, які не мають нічого спільного з сучасними трендами. Повірте, без них складати стильні образи стане набагато легше.



Стилістка Галина Денисюк розповіла про антитренди осені / фото з інстаграму

Великі логотипи та надмірний декор застарілі

Одними з головних антитрендів осені Денисюк називає речі, перевантажені декоративними елементами. Велика кількість деталей, помітні логотипи та складні принти поступаються лаконічному дизайну. Замість речей, які буквально демонструють бренд, стилістка радить звертати увагу на якість матеріалу, крій та посадку.

Сьогодні мода обирає баланс, стриманість і якість. Саме текстури можуть зробити образ багатшим навіть без великої кількості аксесуарів,

– зазначила стилістка.

Восени актуальними залишатимуться замша, шерсть, кашемір, гладка шкіра, денім, костюмні тканини та структурований трикотаж.



Які образи в моді восени 2026 / фото з інстаграму

Ультраобтислі речі

Ще один напрям, який поступово відходить на другий план – надто обтислі силуети. Їх замінює вільніший, проте структурований крій. Цієї осені Галина радить придивитися до широких і прямих штанів та джинсів, жакетів з акцентом на плечі, довгих пальт, подовжених жилетів та спідниць міді.

Складні принти та перевантажені образи

Втрачають актуальність і комплекти, в яких одночасно поєднано надто багато акцентів. За словами Денисюк, навіть дорогі речі не гарантують стильного результату, якщо вони не пасують одна до одної. Особливо важливими є пропорції, поєднання кольорів і загальна стилістика комплекту.

Восени-2026 актуальною буде спокійніша природна палітра. У тренді шоколадний, бордовий, оливковий, темно-синій, графітовий, карамельний, вершковий та різні відтінки сірого.



Стильний образ на осінь 2026 / фото з інстаграму

Зношене взуття та верхній одяг

Навіть актуальний комплект може втратити вигляд через пальто, яке вже не тримає форму, або зношене взуття. Саме ці речі восени особливо помітні та часто формують перше враження від усього образу.

Тому Денисюк радить краще інвестувати в одне якісне пальто чи тренч, ніж купувати кілька випадкових моделей лише через їхню трендовість.

Сліпе копіювання трендів

До своєрідних антитрендів стилістка відносить і саме прагнення вдягнути все модне одночасно. За її словами, цієї осені нема потреби повністю оновлювати шафу. Якщо в гардеробі вже є прямі джинси, базові штани, біла сорочка, якісний трикотаж, жакет і пальто, їх можна адаптувати до нового сезону за допомогою взуття, сумки, ременя, прикрас або нової стилізації.



Базові речі для осіннього гардероба / фото з інстаграму

Не потрібно купувати все, що показують у магазинах. Варто брати лише ті тренди, які підкреслюють вашу індивідуальність і гармонійно поєднуються з тим, що вже є у вашому гардеробі,

– зауважила Денисюк.

За словами експертки, восени особливо актуальним стає принцип "менше, але краще". Один якісний жакет, прямі або широкі штани та добре скроєне пальто здатні стати основою для десятків різних образів. Стилістка наголошує, що важливо не купувати більше речей, а підбирати такі предмети, які матимуть своє місце у гардеробі.

І хоч ми вже давно говоримо про осінні тренди, про літні стильні речі ще не варто забувати. Ось список літнього взуття, яке буде актуальне і наступного року.