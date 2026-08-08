Вдало підібране взуття здатне миттєво додати вишуканості навіть найпростішому аутфіту. У фокусі моди опинилися як розслаблені курортні моделі, так і ефектні пари для міських буднів, пише український Harpers Bazaar.

Босоніжки та сандалі з мушлями

Пляжна естетика цьогоріч остаточно підкорила міські вулиці. Босоніжки, мюлі та thong-сандалі, прикрашені мушлями, перламутром або морськими шармами, стали головним акцентом спекотного сезону. Ефектні варіації на тему морського узбережжя можна знайти у колекціях Balmain, Cult Gaia, J.Crew, Dolce Vita та ZARA.



Модні босоніжки з мушлями / Фото з інстаграму tissimum

Плетені моделі та кроше

Текстурне плетене взуття – від балеток Merii Jane до лоферів та мюлей – виявилося справжнім порятунком від спеки. Техніка кроше та фактурне в'язання дають ногам дихати, додаючи образу розслабленого шику. Наймасштабніше тенденція розкрилася на подіумах Fendi та Miu Miu, а також у лінійках Jacquemus, Toteme, Massimo Dutti та ZARA.



Трендове плетене взуття на літо / Фото з інстаграму bananarepublic

"Желейне" взуття

Прозорі пластикові сандалі та балетки переживають черговий виток популярності. Після гучної появи на шоу The Row та Chloé, Jelly Shoes підкорило гардероби модниць. На фоні суперечок щодо екологічності ПВХ, світові бренди активно переходять на термопластичний поліуретан та запускають програми перероблення.



Прозоре взуття на літо / фото з інстаграму

Взуття з рафії

Солом'яні капелюхи та сумки з рафії давно перестали бути виключно пляжним атрибутом, а цьогоріч до них приєдналося й взуття. Фактурна рафія має чудовий вигляд у форматі елегантних балеток, мюлей на підборах чи розслаблених сандалів. Найцікавіші варіації запропонували Prada, Jacquemus, Khaite та Margaux.



Плетене взуття з рафії / фото з інстаграму

Взуття з намистинами

Масивні кольорові намистини стали чи не найграйливішим декором цього сезону. Вони прикрашають як пласкі сандалі для узбережжя, так і вечірні босоніжки на підборах. Таке взуття додає розслабленому аутфіту святкового настрою та легко замінює звичні прикраси.



Сандалії з великими намистинами / фото з інстаграму

Саме гра з текстурами – від рафії до прозорого пластику та морського декору – зробила це взуття головним акцентом літа. Інвестуючи в такі пари зараз, ви гарантуєте собі стильний і та оригінальний акцент в літніх образах на наступне літо.

А до цього модного та елегантного взуття вам варто зробити один з цих ніжних та витончених педикюрів.