Удачно подобранная обувь способна мгновенно придать изысканности даже самому простому наряду. В центре внимания моды оказались как непринужденные курортные модели, так и эффектные пары для городских будней, пишет украинский Harpers Bazaar.

Босоножки и сандалии с ракушками

Пляжная эстетика в этом году окончательно покорила городские улицы. Босоножки, мюли и сандалии-стринги, украшенные ракушками, перламутром или морскими украшениями, стали главным акцентом жаркого сезона. Эффектные вариации на тему морского побережья можно найти в коллекциях Balmain, Cult Gaia, J.Crew, Dolce Vita и ZARA.



Модные босоножки с ракушками / Фото из инстаграма tissimum

Плетеные модели и кроше

Текстурная плетеная обувь – от балеток Merii Jane до лоферов и мюлей – оказалась настоящим спасением от жары. Техника кроше и фактурное вязание позволяют ногам дышать, придавая образу непринужденный шик. Наиболее масштабно эта тенденция проявилась на подиумах Fendi и Miu Miu, а также в коллекциях Jacquemus, Toteme, Massimo Dutti и ZARA.



Трендовая плетеная обувь на лето / Фото из инстаграма bananarepublic

"Желейная" обувь

Прозрачные пластиковые сандалии и балетки переживают очередной всплеск популярности. После громкого появления на показах The Row и Chloé, Jelly Shoes покорило гардеробы модниц. На фоне споров об экологичности ПВХ мировые бренды активно переходят на термопластичный полиуретан и запускают программы по переработке.



Прозрачная обувь на лето / фото из инстаграма

Обувь из рафии

Плетеные шляпы и сумки из рафии давно перестали быть исключительно пляжным атрибутом, а в этом году к ним присоединилась и обувь. Фактурная рафия великолепно смотрится в виде элегантных балеток, мюлей на каблуке или непринужденных сандалий. Самые интересные вариации предложили Prada, Jacquemus, Khaite и Margaux.



Плетеная обувь из рафии / фото из инстаграма

Обувь с бусинами

Массивные цветные бусины стали едва ли не самым игривым декором этого сезона. Они украшают как плоские сандалии для побережья, так и вечерние босоножки на каблуках. Такая обувь придает непринужденному наряду праздничное настроение и с легкостью заменяет привычные украшения.



Сандалии с большими бусинами / фото из инстаграма

Именно игра с текстурами – от рафии до прозрачного пластика и морского декора – сделала эту обувь главным акцентом лета. Инвестируя в такие пары сейчас, вы гарантируете себе стильный и оригинальный акцент в летних образах на следующее лето.

А к этой модной и элегантной обуви вам стоит сделать один из этих нежных и изящных педикюров.