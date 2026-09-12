Модні балетки на осінь 2026: 3 моделі, на які варто звернути увагу

Балетки вже складно назвати просто сезонним трендом – вони поступово стають класикою. З кожним сезоном дизайнери по-новому обігрують знайомий силует, експериментуючи з формами, матеріалами та деталями.

Не став винятком і цей сезон. Модне видання ELLE назвало три моделі, які варто додати до осіннього гардероба, та розповіло, з чим їх поєднувати.

Балетки із закритою стопою

Цієї осені в моді балетки, які закривають більшу частину стопи. Вони відрізняються від звичних моделей із глибоким вирізом – їхня верхня частина підіймається вище. Такі балетки також називають high-vamp flats або glove flats. Носити їх можна з широкими штанами, прямими джинсами, спідницями та костюмами.

Образ з glove flats / Фото з інстаграм-сторінки Tina Haase

Замшеві балетки

Восени замша традиційно повертається в моду, і цього сезону вона з'явилася навіть на балетках. Особливо гарний вигляд мають замшеві моделі в шоколадному, карамельному, коньячному, бежевому та taupe відтінках. Замша додає образу фактури, тому навіть просте вбрання виглядатиме цікавіше. Такі балетки легко поєднувати з іншими осінніми речами – вовняними светрами, джинсами, шкіряними куртками та щільним трикотажем.

Образ із замшевими балетками / Фото з інстаграм-сторінки Felicia Akerstrom

Сатинові балетки

Сатинові речі зазвичай асоціюють із вечірніми образами, але цієї осені їх можна носити й щодня. У тренді, зокрема, сатинові балетки. Їх можна стилізувати з прямими джинсами, костюмними штанами, об'ємними светрами та тренчами. Таке взуття зробить повсякденний образ цікавішим.

Образ із сатиновими балетками / Фото з інстаграм-сторінки BallereTTe

Якщо ж балетки – не ваш варіант, раніше ми розповідали, як стильно носити кросівки цієї осені.