Видання про моду WhoWhatWear розповіло, як стилізувати кросівки цього сезону, щоб виглядати актуально. Про шість трендових поєднань на кожен день – дивіться далі в матеріалі.

Спортивні шорти

Спортивні шорти чудово виглядають з кросівками, особливо якщо хочеться створити невимушений образ. Обирайте моделі з ретросмужками, сатинової тканини або яскравих кольорів. Доповнити комплект можна простою футболкою, майкою, сорочкою, чи лонгслівом.

Образ зі спортивними шортами / Фото з Pinterest

Сукня бебі-дол

Також модниці полюбляють поєднувати милі та грайливі сукні бебі-дол зі спортивними кросівками в ретростилі. Контраст жіночної сукні та більш масивного або спортивного взуття робить образ цікавим і актуальним. Щоб такий look не виглядав перевантаженим, яскраву сукню краще доповнювати простим взуттям і мінімумом аксесуарів. А зі стриманим вбранням можна дозволити собі більш помітні акценти.

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Образ з сукнею бебі-дол / Фото з Pinterest

Штани оливкового кольору

До штанів оливкового кольору цього сезону варто придивитися тим, хто любить комфортні повсякденні образи. Особливо добре з кросівками виглядають вільні моделі карго. Їх можна носити з ретрокросівками, базовою футболкою та сорочкою або легкою курткою. У результаті виходить простий образ, який не потребує зайвих деталей.

Образ зі штанами оливкового кольору / Фото з Pinterest

Вільні джинси

Вільні джинси – ще одна безпрограшна пара для кросівок. Прямі або широкі моделі добре поєднуються як із масивним взуттям, так і з більш акуратними кросівками на тонкій підошві. Якщо джинси мають вільний крій, верх можна залишити простим: базова футболка, топ або сорочка допоможуть зберегти пропорції образу.

Образ з вільними джинсами / Фото з Pinterest

Шорти-бермуди

Шорти-бермуди теж гарно поєднуються із кросівками. Їх можна стилізувати з футболкою або топом, а зверху додати вільну сорочку. У прохолоднішу погоду замість легкої футболки можна обрати об'ємний светр.

Образ із шортами-бермудами / Фото з Pinterest

Сатинова спідниця

Сатинова спідниця не обов'язково має бути частиною вечірнього образу. З кросівками її легко адаптувати для повсякденного гардероба. Найкраще тут працюють кросівки на тонкій підошві, які врівноважують жіночний силует спідниці. Доповнити образ можна простою футболкою, топом або вільною сорочкою – так він матиме невимушений, але стильний вигляд.

Образ із сатиновою спідницею / Фото з Pinterest

І якщо ви саме в пошуках нової пари на цей сезон, раніше ми розповідали про 10 стильних замшевих кросівок, які варто додати до гардероба.