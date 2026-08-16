Лонгслів – це тонка трикотажна кофта з довгими рукавами, яка нагадує звичайну футболку. Видання Who What Wear зібрало сім моделей, які допоможуть урізноманітнити осінній гардероб.

Білий оверсайз лонгслів

Так, найбільш універсальним вибором стане простий білий лонгслів вільного крою. Він має мінімалістичний вигляд, тому добре поєднується як із базовими речами, так і з більш жіночними та акцентними елементами гардероба.



Білий оверсайз лонгслів / Фото з сайту STIMMA

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За бажанням можна придбати аналогічну чорну модель. Обидва варіанти зручно використовувати для багатошарових образів – носити під футболками з короткими рукавами, жилетами або трикотажними речами без рукавів.

Лонгслів із контрастними рукавами

Моделі з рукавами, що нагадують вінтажні бейсбольні реглани, повертають в образи вайб 1990-х. Вони дають змогу додати кольоровий акцент, але водночас не роблять look надто яскравим.

Лонгслів із контрастними рукавами / Фото з сайту бренду BEOMDSGN

Такий лонгслів можна носити з широкими джинсами, вільними штанами або легкою спідницею-комбінацією. В останньому випадку спортивна річ створить цікавий контраст із романтичним силуетом.

Смугасті моделі

Смуги залишаються актуальними, але вибір давно не обмежується класичною тільняшкою. Сучасні лонгсліви можуть мати різну ширину смуг, незвичні поєднання кольорів та інші графічні варіанти.

Для стриманого гардероба підійдуть моделі в нейтральних відтінках або монохромній гамі. Якщо ж хочеться зробити лонгслів головною деталлю образу, варто звернути увагу на контрастні та сміливіші кольорові поєднання.

Смугастий лонглсів / Фото з сайту бренду Skripka

Яскравий однотонний лонгслів

Ще один спосіб урізноманітнити базовий гардероб – обрати модель насиченого кольору. Червоний, вершково-жовтий і кобальтово-синій відтінки залишаються актуальними та легко комбінуються зі спокійнішою палітрою.

Наприклад, яскравий лонгслів можна носити з коричневими або хакі речами. Так образ матиме виразний акцент, але не виглядатиме перевантаженим.

Червоний лонгслів / Фото з сайту бренду ROMANOVA

Модель із V-подібним вирізом

Цієї осені варто придивитися і до лонгслівів із V-подібним вирізом. Така деталь візуально відкриває та подовжує шию, а також допомагає цікавіше поєднувати кілька шарів одягу. Модель можна носити самостійно або під іншими речами. Додатково підкреслити виріз допоможе довге намисто зі шнурком.

Лонгслів трикотажний на запах із віскози / Фото з сайту бренду COOSH

Лонгслів-імітація

Для тих, хто любить багатошаровість, але не хоче щоранку витрачати багато часу на створення такого образу, підійдуть багатошарові лонгсліви. Вони створюють враження складнішого образу, хоча насправді достатньо вдягнути одну річ. Такі моделі легко комбінувати з джинсами та штанами, спідницями й навіть сукнями.

Лонгслів-імітація / Фото з сайту бренду Navygrey

Завершує добірку модель із номером на грудях або спині. Такий дизайн переосмислює спортивну естетику та додає образу легкого ретронастрою. Його можна стилізувати з вільним денімом і ретрокросівками, підтримавши спортивну тему. Або зіграти на контрасті – поєднати лонгслів із мініспідницею.

Лонгслів з номером на грудях / Фото з інстаграм-сторінки elsie matilda

Доповнити образ із лонгслівом можна зручним взуттям без підборів. Раніше ми розповідали, які моделі варто обрати на кінець літа та початок осені, щоб залишатися в тренді й почуватися комфортно.