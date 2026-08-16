Лонгслив – это тонкая трикотажная кофта с длинными рукавами, напоминающая обычную футболку. Издание Who What Wear подобрало семь моделей, которые помогут разнообразить осенний гардероб.

Белый лонгслив оверсайз

Так, наиболее универсальным выбором станет простой белый лонгслив свободного кроя. Он имеет минималистичный вид, поэтому хорошо сочетается как с базовыми вещами, так и с более женственными и акцентными элементами гардероба.



Белый оверсайз-лонгслив / Фото с сайта STIMMA

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

По желанию можно приобрести аналогичную черную модель. Оба варианта удобно использовать для многослойных образов – носить под футболками с короткими рукавами, жилетами или трикотажными вещами без рукавов.

Лонгслив с контрастными рукавами

Модели с рукавами, напоминающими винтажные бейсбольные регланы, возвращают в образы атмосферу 1990-х. Они позволяют добавить цветовой акцент, но при этом не делают образ слишком ярким.

Лонгслив с контрастными рукавами / Фото с сайта бренда BEOMDSGN

Такой лонгслив можно носить с широкими джинсами, свободными брюками или легкой юбкой-комбинацией. В последнем случае спортивная вещь создаст интересный контраст с романтичным силуэтом.

Полосатые модели

Полоски остаются актуальными, но выбор давно не ограничивается классической полосатой майкой. Современные лонгсливы могут иметь разную ширину полосок, необычные цветовые сочетания и другие графические варианты.

Для сдержанного гардероба подойдут модели в нейтральных оттенках или монохромной гамме. Если же хочется сделать лонгслив главной деталью образа, стоит обратить внимание на контрастные и более смелые цветовые сочетания.

Полосатый лонгслив / Фото с сайта бренда Skripka

Яркий однотонный лонгслив

Еще один способ разнообразить базовый гардероб – выбрать модель насыщенного цвета. Красный, сливочно-желтый и кобальтово-синий оттенки остаются актуальными и легко сочетаются с более спокойной палитрой.

Например, яркий лонгслив можно носить с коричневыми или хаки вещами. Так образ получит выразительный акцент, но не будет выглядеть перегруженным.

Красный лонгслив / Фото с сайта бренда ROMANOVA

Модель с V-образным вырезом

Этой осенью стоит обратить внимание и на лонгсливы с V-образным вырезом. Такая деталь визуально открывает и удлиняет шею, а также помогает интереснее сочетать несколько слоев одежды. Модель можно носить отдельно или под другими вещами. Дополнительно подчеркнуть вырез поможет длинное ожерелье со шнурком.

Трикотажный лонгслив на запах из вискозы / Фото с сайта бренда COOSH

Лонгслив-имитация

Для тех, кто любит многослойность, но не хочет каждое утро тратить много времени на создание такого образа, подойдут многослойные лонгсливы. Они создают впечатление более сложного образа, хотя на самом деле достаточно надеть одну вещь. Такие модели легко сочетать с джинсами и брюками, юбками и даже платьями.

Лонгслив-имитация / Фото с сайта бренда Navygrey

Завершает подборку модель с номером на груди или спине. Такий дизайн переосмысливает спортивную эстетику и придает образу легкий ретро-настрой. Его можно стилизовать с свободным денимом и ретро-кроссовками, поддержав спортивную тему. Или сыграть на контрасте – сочетать лонгслив с мини-юбкой.

Лонгслив с номером на груди / Фото с инстаграма elsie matilda

Дополнить образ с лонгсливом можно удобной обувью без каблуков. Ранее мы рассказывали, какие модели стоит выбрать на конец лета и начало осени, чтобы оставаться в тренде и чувствовать себя комфортно.