Их популярность вполне объяснима: такая обувь удобна, универсальна и легко сочетается с разной одеждой. VOGUE назвал несколько актуальных моделей 2026 года, которые стоит добавить в гардероб уже сейчас. Они хорошо впишутся в образы в конце лета, а некоторые из них можно будет носить и в начале осени.
Так, некоторые модели обуви остаются популярными независимо от новых трендов. Один из таких примеров – двухцветные балетки Chanel. Контрастный носок делает их узнаваемыми, а лаконичная форма позволяет легко стилизовать их в разные образы.
Двухцветные балетки Chanel / Фото из инстаграма Laura Veszprémi
Например, для повседневного выхода можно собрать простой комплект из прямых джинсов, белой футболки и кардигана или жакета. Балетки придадут легкий французский шик, не делая образ слишком официальным.
Образ с двухцветными балетками Chanel / Фото из инстаграма Claire Goffic
Для более смелого образа можно выбрать остроносые балетки Saint Laurent с леопардовым принтом.
Остроносые балетки Saint Laurent с леопардовым принтом / Фото из инстаграма HEAVEN Budapest
Такая модель будет интересно смотреться с плиссированной юбкой миди и белой рубашкой. Лаконичная одежда поможет подчеркнуть необычный принт на обуви.
Отдельного внимания заслуживают балетки Tabi от Maison Margiela. Их особенность – необычный разделенный носок, который давно стал узнаваемой деталью бренда. Именно благодаря этой форме Tabi сложно спутать с какой-либо другой парой.
Если черные или нейтральные оттенки кажутся слишком привычными, стоит присмотреться к металлизированной версии. Она может стать главным акцентом даже в базовом образе.
Балетки Tabi от Maison Margiela / Фото из инстаграма PAULWARMER OFFICIAL
Например, интересное сочетание получится с мини-платьем в стиле бохо. А для более прохладной погоды к такому комплекту можно добавить кожаную куртку или пальто.
Мини-платье в стиле бохо / Фото с Pinterest
Если же хочется выбрать пару, которую успеете носить еще в конце лета, обратите внимание на сетчатые балетки. В жаркую погоду они остаются одним из самых удобных вариантов, а в первые теплые осенние дни их также можно не спешить убирать в шкаф. Эти модели уже представили такие бренды, как Alaïa и Prada.
Образ с сетчатыми балетками / Фото из инстаграма TILLYS OUTFITS
Кстати, сетчатые балетки особенно хорошо сочетаются с главной летней вещью – платьем миди. Это может быть плиссированная модель на бретелях или черное платье-рубашка.
Образ с черным платьем-рубашкой / Фото с Pinterest
А когда лето постепенно сменится осенью, сетчатые балетки еще можно будет носить в теплые солнечные дни.
Добавим также, что помимо леопардового принта, о котором мы уже упоминали, в тренде этого сезона и рептильные узоры на обуви.