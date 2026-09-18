Чим замінити звичайну футболку восени: цікавий трюк від світових стилістів

З настанням прохолодної погоди базові футболки поступаються місцем більш затишним та вишуканим альтернативам. Очевидним фаворитом осінньо-зимового сезону 2026 року стає лонгслів хенлі, який легко адаптується до будь-якого стилю.

У новому прохолодному сезоні фешн-експерти радять оновити базову капсулу й відкласти традиційні футболки до наступного літа. На подіумах світових тижнів моди головним предметом гардероба став тонкий трикотажний лонгслів із декількома ґудзиками на грудях. Цей елемент одягу отримав назву хенлі та впевнено витісняє навіть звичні водолазки, пише український Vogue.

Прозорий хенлі з показу Louis Vuitton: дивіться фото

Що таке хенлі та звідки походить цей тренд

Хенлі – це комфортний лонгслів без коміра, головною деталлю якого є планка з кількома ґудзиками спереду. Своїм корінням ця річ сягає XIX століття, коли її використовували як чоловічу білизну, а пізніше – як форму для британських веслувальників. У 1970-х роках легендарний дизайнер Ralph Lauren вивів хенлі за межі спорту, перетворивши його на повсякденну класику.



Лонгслів хенлі на осінь 2026 / Фото Polo Ralph Lauren

Сьогодні модні будинки переосмислили традиційну утилітарність цієї речі, додавши їй жіночності та романтичності. Тканини для сучасних хенлі обирають найрізноманітніші: від класичної бавовни та щільної вовни до фактурного трикотажу в рубчик і навіть прозорих невагомих матеріалів.

Як світові бренди пропонують носити хенлі восени 2026

У свіжих колекціях Chloé лонгсліви хенлі прикрашені вишуканими рюшами вздовж лінії ґудзиків. Бренд Tory Burch пропонує варіанти з високим коміром у багатій яскравій палітрі та з виразною текстурою.

Водночас Louis Vuitton презентував на подіумі стильні напівпрозорі моделі, а Stella McCartney доповнила кофти акцентною баскою з екохутра на талії. Свої варіації цього гардеробного хіта також показали Polo Ralph Lauren, Miu Miu, COS, Gabriela Hearst та Staud.



Хенлі з хутровою баскою / Фото Stella McCartney

З чим поєднувати хенлі та як створювати багатошарові луки

Головна перевага хенлі – у його універсальності та здатності ставати основою для складних багатошарових комплектів. У прохолодні дні такий лонгслів можна вдягати під оверсайз-жакети, строгі тренчі або затишні кардигани, залишаючи верхні ґудзики розстебнутими для невимушеного ефекту.



Багатошаровий образ з хенлі на осінь / Фото Polo Ralph Lauren

Стосовно колірної гами, то в тренді як глибокі базові відтінки (молочний, шоколадний, графітовий та бордо), так і насичені кольорові акценти. Хенлі класно поєднується як з прямими джинсами, шкіряними спідницями міді, плісированими моделями, так і зі строгими штанами чи спідницями-олівець.

Якщо ви обираєте хенлі стриманого або нейтрального кольору, він стане ідеальною базою для акцентного низу. Зверніть увагу, як вдало такий лаконічний верхній трикотаж може комбінуватися з виразними візерунками – раніше 24 Канал розповідав про модні штани з принтами з 70-х років.