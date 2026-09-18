В новом прохладном сезоне модные эксперты советуют обновить базовую капсулу и отложить традиционные футболки до следующего лета. На подиумах мировых недель моды главным предметом гардероба стал тонкий трикотажный лонгслив с несколькими пуговицами на груди. Этот элемент одежды получил название хенли и уверенно вытесняет даже привычные водолазки, пишет украинский Vogue.

Прозрачный хенли с показа Louis Vuitton: смотрите фото

Что такое хенли и откуда взялся этот тренд

Хенли – это удобная кофта с длинными рукавами без воротника, главной деталью которой является планка с несколькими пуговицами спереди. Истоки этой вещи уходят в XIX век, когда ее использовали в качестве мужского нижнего белья, а позже – как форму для британских гребцов. В 1970-х годах легендарный дизайнер Ральф Лорен вывел хенли за пределы спорта, превратив его в повседневную классику.



Хенли с длинным рукавом на осень 2026 года / Фото Polo Ralph Lauren

Сегодня модные дома переосмыслили традиционную утилитарность этой вещи, придав ей женственности и романтичности. Ткани для современных хенли выбирают самые разнообразные: от классического хлопка и плотной шерсти до фактурного трикотажа в рубчик и даже прозрачных невесомых материалов.

Как мировые бренды предлагают носить хенли осенью 2026

В новых коллекциях Chloé лонгсливы-хенли украшены изысканными рюшами вдоль линии пуговиц. Бренд Tory Burch предлагает варианты с высоким воротником в богатой яркой палитре и с выразительной текстурой.

В то же время Louis Vuitton представил на подиуме стильные полупрозрачные модели, а Stella McCartney дополнила кофты акцентной баской из экомеха на талии. Свои вариации этого гардеробного хита также показали Polo Ralph Lauren, Miu Miu, COS, Gabriela Hearst и Staud.



Хенли с меховой баской / Фото Stella McCartney

С чем сочетать хенли и как создавать многослойные луки

Главное преимущество хенли – в его универсальности и способности становиться основой для сложных многослойных комплектов. В прохладные дни такую футболку с длинным рукавом можно надевать под оверсайз-жакеты, строгие тренчи или уютные кардиганы, оставляя верхние пуговицы расстегнутыми для непринужденного эффекта.



Многослойный образ с хенли на осень / Фото Polo Ralph Lauren

Что касается цветовой гаммы, то в тренде как глубокие базовые оттенки (молочный, шоколадный, графитовый и бордовый), так и насыщенные цветовые акценты. Хенли отлично сочетается как с прямыми джинсами, кожаными юбками миди, плиссированными моделями, так и со строгими штанами или юбками-карандашами.

Если вы выбираете хенли сдержанного или нейтрального цвета, он станет идеальной базой для акцентного низа. Обратите внимание, как удачно такой лаконичный трикотажный верх может сочетаться с выразительными узорами – ранее 24 Канал рассказывал о модных штанах с принтами из 70-х годов.