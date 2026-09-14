Яркие штаны с принтами 70-х годов играют главную роль в стильных осенних нарядах, пишет British Vogue. Чтобы образ выглядел современно, модные эксперты советуют не копировать ретро-образ полностью, а уравновешивать акцентный низ лаконичным базовым верхом.

Клетчатый принт в земляных тонах

Широкие штанины в сдержанную коричневую клетку идеально вписываются в осеннюю палитру. Дополните их грубыми кожаными ботинками на шнурках, чтобы придать образу непринужденный городской шик.



Как носить штаны в клетку осенью 2026 / Фото из инстаграма The Cool Hour

Восточный узор "пейсли"

Сложный принт пейсли или "индийский огурец" в глубоком оттенке хаки создает изысканное богемное настроение. Стилисты предлагают носить такие штаны с сапогами с квадратным носком и структурированным жакетом. На самом деле этот модный в 70-х принт отлично смотрится в разных оттенках и фактурах.



Как носить джинсы с принтом "пейсли" / Фото из инстаграма Stephi Saade

Флористический принт на дениме

Цветочные мотивы остаются актуальными и осенью, если выбирать сдержанные глубокие оттенки. Джинсы-клеш с эстетичным растительным узором гармонично сочетаются с легкими блузами и обувью в стиле бохо.



Джинсы с цветочной вышивкой / Фото из инстаграма Sophia's Selections

Лаконичная вертикальная полоска

Вертикальная полоска в нейтральной гамме визуально удлиняет силуэт и добавляет динамики. В сочетании с изысканными балетками этот вариант становится идеальной утонченной альтернативой классическим штанам.



Штаны в полоску в тренде осенью 2026 года / Фото из инстаграма lglora

Игривый горошек

Монохромный принт в горошек придает легкости городскому гардеробу. Выбирайте штаны-палаццо и дополняйте их яркими туфлями на низком каблуке (kitten heels) для элегантного контраста.



Модные штаны в горошек на осень 2026 / Фото из инстаграма Giody Borgia

Свои стильные штаны с принтами из 70-х годов вы можете дополнить свитером в трендовом цвете teal, который недавно показала актриса Дженнифер Лоуренс.