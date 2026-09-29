Белла Хадід здивувала усіх осіннім аутфітом: модний образ, який хочеться повторити

Днями Белла Хадід показала, як можна легко адаптувати легкі літні елементи до осінньої погоди. Цей спосіб підійде тим, хто хоче зберегти звичний стиль без шкоди для власного комфорту.

Як зауважує видання Vogue, американська супермодель знайшла бездоганне стилістичне рішення для мінливої погоди. Вона залишила у гардеробі чорну мінісукню з вирізом-краплею від MPAZ Studio, але вдало доповнила її осінніми фактурами й об'ємами.

Осінній образ від Белли Хадід

Основою цього "луку" став контраст між жіночністю та практичністю. Поверх сукні Белла одягла бежеву куртку в утилітарному стилі, що миттєво додало її образу сучасної структурованості та захистило від прохолодного вітру.

Особливу увагу привертає вибір взуття та аксесуарів Хадід. Модель обрала чорні кросівки-балетки Vivaia у поєднанні з високими гольфами до колін.

Свій образ вона доповнила замшевою сумкою Saint Laurent Simone через плече у приглушеному грибному відтінку. Цей аксесуар ідеально підкреслює осінній настрій та пасує до базової палітри.

Також для свого комфорту під час прогулянки зірка додала спортивні елементи: бейсболку Nike, сонцезахисні окуляри та трендову пляшку Stanley.

Таке поєднання елегантного міні, затишного верхнього одягу та спортивних деталей зробило образ розслабленим і водночас продуманим до дрібниць.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Джіджі Хадід продемонструвала осінній лук з оверсайз-лонгслівом Prada, вельветовими штанами та лоферами The Row.