Як зауважує видання Vogue, американська супермодель знайшла бездоганне стилістичне рішення для мінливої погоди. Вона залишила у гардеробі чорну мінісукню з вирізом-краплею від MPAZ Studio, але вдало доповнила її осінніми фактурами й об'ємами.

Осінній образ від Белли Хадід

Основою цього "луку" став контраст між жіночністю та практичністю. Поверх сукні Белла одягла бежеву куртку в утилітарному стилі, що миттєво додало її образу сучасної структурованості та захистило від прохолодного вітру.

Особливу увагу привертає вибір взуття та аксесуарів Хадід. Модель обрала чорні кросівки-балетки Vivaia у поєднанні з високими гольфами до колін.

Свій образ вона доповнила замшевою сумкою Saint Laurent Simone через плече у приглушеному грибному відтінку. Цей аксесуар ідеально підкреслює осінній настрій та пасує до базової палітри.

Також для свого комфорту під час прогулянки зірка додала спортивні елементи: бейсболку Nike, сонцезахисні окуляри та трендову пляшку Stanley.

Таке поєднання елегантного міні, затишного верхнього одягу та спортивних деталей зробило образ розслабленим і водночас продуманим до дрібниць.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Джіджі Хадід продемонструвала осінній лук з оверсайз-лонгслівом Prada, вельветовими штанами та лоферами The Row.