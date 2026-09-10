Як стильно носити лосини дівчатам плюс сайз: 5 готових образів від стилістки

Лосини вже давно стали базовою частиною жіночого гардероба завдяки своїй зручності та універсальності. Проте дівчата з пишними формами часто побоюються їх носити, аби не підкреслити зайве чи не зробити образ надто відкритим.

Відома стилістка Олена Шевченко у своєму інстаграмі розвінчала ці страхи та поділилася простими формулами стильних аутфітів. Вона наголошує, що головне правило для пишних форм – додавати об'єму в верхній частині, оскільки лосини вже обтягують силует.

Довге худі з лосинами для дівчат плюс сайз

Оверсайз-худі, що прикриває стегна, створює розслаблений міський образ та гармонізує пропорції. Такий варіант ідеально підійде для щоденних прогулянок чи поїздок.

Довгий светр та лосини

Вільний подовжений светр додає затишку та візуально видовжує фігуру. Його можна доповнити сорочкою під низ або високими чоботами для створення елегантного багатошарового комплекту.

Об'ємна косуха

Куртка вільного крою додасть образу фактурності та сміливості. Завдяки щільній тканині та об'єму вона чудово збалансовує низ, що обтягує фігуру.

Сорочка на стегнах

Картата щільна сорочка, зав'язана на талії чи стегнах, не лише створює стильний акцент, а й легко прикриває ті зони, які зазвичай хочеться прикрити. Це простий прийом для невимушеного аутфіту.

Довгий кардиган

Кардиган до колін чи нижче створює виразні вертикальні лінії, які візуально витягують силует. Таке поєднання має вишуканий та чудовий вигляд і підійде для прохолодної погоди.

З чим носити лосини жінкам плюс сайз: дивіться відео

Створення вдалого образу завжди починається зі знання базових комбінацій. Щоб ваш гардероб був максимально універсальним і функціональним, пропонуємо дізнатися, які 6 речей мають бути в гардеробі кожної жінки.