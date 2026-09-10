Известная стилистка Елена Шевченко в своем инстаграме развеяла эти страхи и поделилась простыми формулами стильных нарядов. Она подчеркивает, что главное правило для пышных форм – добавлять объем в верхней части, потому что лосины и так обтягивают силуэт.

Длинное худи с лосинами для девушек плюс-сайз

Оверсайз-худи, что прикрывает бедра, создает непринужденный городской образ и гармонизирует пропорции. Такой вариант идеально подойдет для повседневных прогулок или поездок.

Длинный свитер и лосины

Свободный удлиненный свитер добавляет уюта и визуально удлиняет фигуру. Его можно дополнить рубашкой под низ или высокими сапогами для создания элегантного многослойного комплекта.

Объемная косуха

Куртка свободного кроя придаст образу фактурности и смелости. Благодаря плотной ткани и объему она прекрасно уравновешивает облегающую фигуру нижнюю часть наряда.

Рубашка на бедрах

Клетчатая плотная рубашка, завязанная на талии или бедрах, не только создает стильный акцент, но и легко прикрывает те зоны, которые обычно хочется скрыть. Это простой прием для непринужденного аутфита.

Длинный кардиган

Кардиган до колен или ниже создает выразительные вертикальные линии, которые визуально вытягивают силуэт. Такое сочетание выглядит изысканно и великолепно и подойдет для прохладной погоды.

С чем носить лосины женщинам плюс-сайз: смотрите видео

Создание удачного образа всегда начинается со знания базовых комбинаций. Чтобы ваш гардероб был максимально универсальным и функциональным, предлагаем узнать, какие 6 вещей должны быть в гардеробе каждой женщины.