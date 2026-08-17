Не тільки вишиті сорочки та сукні: 5 оригінальних ідей образу на День Незалежності
День Незалежності, 24 серпня, вже зовсім поруч, тож саме час спланувати свій святковий аутфіт без поспіху та довгих роздумів біля дзеркала. Ми тут, щоб допомогти вам у цьому та надихнути.
Головне свято країни – чудовий привід вийти за межі звичного щоденного джинсового дрес-коду й додати в аутфіт особливого настрою. Сучасна українська мода пропонує сотні цікавих прочитань патріотичного стилю: від автентичної етніки та складних вишитих суконь до мінімалістичних костюмів зі святковими акцентами.
5 ідей, у чому зустріти День Незалежності
Сучасна лляна сукня з вишивкою. Звичайно ж, цей образ ми не могли оминути. Альтернатива звичайній сорочці – довга або мідісукня з натурального льону з етнічними мотивами. Обирайте вільний крій, якісні фактури та стриману колористику (наприклад, молочний, глибокий блакитний або теракотовий). Поєднуйте її з лаконічними босоніжками чи лоферами, аби образ залишався легким і не перевантаженим.
Біла сорочка з вишивкою на День Незалежності / Khrystyna Rachytska
Монохромний костюм з акцентною прикрасою. Якщо ви полюбляєте лаконічні, базові комплекти зі штанами або спідницями, то сети у білому, бежевому чи блакитному кольорі будуть доречними на День Незалежності. Головним семантичним центром у цьому випадку можуть стати аксесуари: масивна силянка з бісеру, сучасний дукач, керамічне яскраве намисто.
У чому піти на День Незалежності / колаж 24 Каналу
Вишита сорочка із денімом або широкими штанами. Класичне сучасне поєднання, яке завжди працює на відмінно. Щоби підкреслити відчуття моменту, обирайте сорочку з вишивкою білим по білому або з контрастною геометрією, але комбінуйте її не з банальними класичними штанами, а з широкими джинсами-палаццо чи структурованими лляними штанами.
Вишиванка з джинсами / Park Avenue
Колорблок у національних відтінках. Зібрати святковий комплект можна й без прямого використання етноелементів, зігравши на поєднанні кольорів. Блакитна шовкова блуза в парі із пісочними чи жовтими штанами чи джинсами створять дует, який відразу зчитується контекстуально, але залишається максимально вишуканим і доречним для будь-якої локації.
Жовта блуза та сині джинси на День Незалежності / фото з інстаграму
Сукня-сорочка з етнічним поясом. Універсальний і комфортний варіант для тривалих прогулянок містом. Базову бавовняну сукню-сорочку вільного крою можна трансформувати за допомогою одного аксесуара – тканої крайки або шкіряного ременя з традиційним орнаментом. Це також може бути базовий лляний костюм, прикрасою якого стане стильний етноаксесуар.
Білий костюм з етнічним поясом / Рутенія
Обирайте той варіант, у якому ви почуватиметеся вільно, гармонійно та максимально впевнено. І ловіть правило 7 балів, яке допоможе зібрати гармонійний образ.