Як розповідає авторка популярного блогу Chic over 50, спростити щоденні роздуми перед дзеркалом допомагає так званий "метод семи балів". Це проста математика гардероба, яка дає змогу зібрати завершений і гармонійний образ без страху перевантажити його зайвими деталями.

Що таке метод 7 балів для складання модних образів

Суть системи полягає в тому, що кожна виразна деталь вашого аутфіту отримує один або два бали. Мета – набрати загалом від 7 до 10 балів. Базові речі на кшталт лаконічної білої футболки чи звичайних джинсів оцінюються в нуль. А от яскраві акценти вже створюють основу рахунку: акцентний светр, строкаті штани, барвиста хустка, масивне кольє, капелюх, структурована сумка або виразне взуття додають по балу.



Як скласти модний образ / Фото Chic over 50

Якщо ж річ виступає головним смисловим центром аутфіту – наприклад, пальто з принтом чи яскраві палаццо – вона може "заробити" одразу два бали. Цей підхід особливо цінний для жінок 50+, адже він знімає головний біль під час вибору гардероба й дозволяє сміливо експериментувати з кольорами та фактурами.



Як одягатися жінці за 50 / Фото Chic over 50

Ви більше не будете сумніватися, чи не забагато деталей ви одягли. Достатньо лише скласти докупи базовий одяг, додати кілька виразних аксесуарів, підрахувати бали й переконатися, що образ є збалансованим.

Система чудово працює не лише для виходів у світ, а й для щоденних розслаблених луків: навіть домашній комплект із яскравих штанів, улюбленої помади та елегантних сережок здатний миттєво підняти настрій і надати впевненості.

Стилісти також користуються ще одним корисним правилом, яке допомагає збалансувати кольори в образі.