Вам достатньо лише знати, як працює золотий алгоритм, яким давно користуються фешн-редактори, зірки та стилісти – правило трьох кольорів. Як пише Vogue PL, він допомагає легко приборкати навіть найсміливіші відтінки та позбавляє образ відчуття випадковості.

Що таке правило трьох кольорів?

Суть цього прийому проста: ви будуєте свій лук довкола трьох відтінків, де кожен виконує чітку роль і займає свою пропорцію (60% – 30% – 10%):

базовий колір (60%) – задає загальний тон та характер. Це основа вашого вбрання (пальто, костюм, сукня чи основний верх із низом);

додатковий колір (30%) – створює глибину, гармонійно контрастує з основою та підкреслює її (наприклад, сорочка, светр або спідниця);

акцентний колір (10%) – той самий соковитий штрих чи вишенька на торті. Зазвичай це аксесуари: взуття, сумка, ремінь або виразні прикраси.



Як працює правило трьох кольорів в одязі / фото з інстаграму Блер Еді

Модні комбінації кольорів 2026 для ваших образів:

небесно-блакитний + глибокий шоколадний + соковитий червоний (ідеальне поєднання деніму чи сорочки з коричневою базою та акцентними червоними мюлями чи сумочкою);

елегантний беж + базовий чорний + насичений burgund (шляхетна класика, де глибокий винний акцент додає образу особливої елегантності);

ніжно-рожевий + стриманий сірий + оливковий (свіже та незаїжджене поєднання для затишних осінніх аутфітів).

Для створення модних осінніх образів вам також знадобиться трендова палітра відтінків, на яку роблять ставки стилісти цього року.