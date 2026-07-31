Как рассказывает авторка популярного блога Chic over 50, упростить ежедневные раздумья перед зеркалом помогает так называемый "метод семи баллов". Это простая математика гардероба, которая позволяет составить завершенный и гармоничный образ, не опасаясь перегрузить его лишними деталями.

Что такое метод 7 баллов для создания модных образов

Суть системы заключается в том, что каждая выразительная деталь вашего наряда получает один или два балла. Цель – набрать в общей сложности от 7 до 10 баллов. Базовые вещи, такие как лаконичная белая футболка или обычные джинсы, оцениваются в ноль. А вот яркие акценты уже составляют основу оценки: акцентный свитер, пестрые брюки, красочный платок, массивное колье, шляпа, структурированная сумка или выразительная обувь добавляют по одному баллу.



Как составить модный образ / Фото Chic over 50

Если же вещь выступает главным смысловым центром аутфита – например, пальто с принтом или яркие палаццо – она может "заработать" сразу два балла. Этот подход особенно ценен для женщин 50+, ведь он избавляет от головной боли при выборе гардероба и позволяет смело экспериментировать с цветами и фактурами.



Как одеваться женщине за 50 / Фото Chic over 50

Вы больше не будете сомневаться, не слишком ли много деталей вы надели. Достаточно лишь скомбинировать базовую одежду, добавить несколько выразительных аксессуаров, подсчитать баллы и убедиться, что образ сбалансирован.

Система прекрасно работает не только для выходов в свет, но и для повседневных непринужденных образов: даже домашний комплект из ярких брюк, любимой помады и элегантных сережек способен мгновенно поднять настроение и придать уверенности.

Стилисты также пользуются еще одним полезным правилом, которое помогает сбалансировать цвета в образе.