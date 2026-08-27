Силует впевненості: як і з чим носити оновлений стиль ділової жінки з 80-х

Повернення естетики власної сили та впевненості знову підкорює світові подіуми. Дизайнери пропонують переосмислити класичний діловий гардероб, перетворюючи його на символ свободи та вишуканості.

Естетика 1980-х із виразними плечима, строгими костюмами та краватками впевнено повертається до головних модних орієнтирів. Якщо чотири десятиліття тому діловий стиль наслідував чоловічий гардероб для адаптації в корпоративному світі, то сьогодні бренди трактують його зовсім інакше. На модний Олімп піднявся стиль power dressing, пише український Vogue.

Нове прочитання класики на світових подіумах

У колекціях Saint Laurent Ентоні Ваккарелло продовжує розвивати спадщину першого жіночого смокінга. Двобортні блейзери, шкіряні жакети, сорочки та краватки поєднуються зі спідницями-олівцями й прозорими мереживними деталями, створюючи витончений баланс між строгістю та чуттєвістю.

Бездоганний діловий гардероб чіткого крою також демонструють Givenchy та Stella McCartney, доповнюючи блейзери елегантними туфлями без зайвого декору. Бренд Calvin Klein Collection робить головну ставку на глибокі антрацитові відтінки, що додають образу стриманої розкоші.

Образ ділової жінки від Saint Laurent: дивіться фото

У чому головна відмінність сучасного power dressing

Сучасна бізнесвумен обирає строгий костюм не для виконання жорстких правил корпоративного дрес-коду, а задля власного самовираження. Нові силуети стали значно м'якшими та комфортнішими, що дарує повну свободу рухів.

Дизайнери брендів Versace, Isabel Marant та Tom Ford доводять, що сила й жіночність гармонійно доповнюють одна одну. Гра з традиційними кодами дозволяє підкреслити індивідуальність без відмови від власної зручності.

Образ ділової жінки з 80-х від Versace: дивіться фото

Головним маркером стилю power dressing залишається оверсайз-жакет із гіпертрофованими плечима, що задає архітектурний, сильний силует. Його ідеальна пара – широкі штани-палаццо із чіткими стрілками або ж спідниця-олівець довжини міді, яка у новому прочитанні має глибокий розріз або виконана з гладкої екошкіри.

Замість приталених блуз вдягають структуровані костюмні жилети просто на голе тіло або "хрусткі" бавовняні сорочки чоловічого крою з недбало розстебнутими ґудзиками. Збирають цей образ до купи виразні деталі: туфлі з екстремально гострим мисом (наприклад, слінгбеки), суворі каркасні сумки та масивні вінтажні прикраси – особливо великі золоті кліпси та широкі ремені, які стали головним символом оновленого тренду.

Образ у стилі power dressing від Tom Ford: дивіться фото

Не бійтеся експериментувати із чіткими лініями та оверсайз-жакетами, адже справжній стиль – це насамперед ваша внутрішня впевненість. До речі, відшукати свій стиль вам допоможуть ці кілька практичних порад.