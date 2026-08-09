Своїми практичними спостереженнями та філософією зрілої краси ділиться фешн-блогерка й засновниця популярного ресурсу Chic Over 50. Вона переконана, що в цьому віці одяг має ставати не способом сховатися, а інструментом самовираження. Замість того щоб бездумно підганяти себе під тренди для молоді, фешн-експертка пропонує п'ять простих кроків, які допоможуть по-новому подивитися на власний гардероб.

Зрозумійте, як саме ви хочете почуватися

Перш ніж рушати на шопінг, варто визначити свій внутрішній орієнтир: ви шукаєте невимушену розслабленість, сувору вишуканість чи хочете додати більше динамічних барв? Стиль повинен обслуговувати ваш сьогоднішній ритм життя, а не зберігати спогади про те, якими ви були десятиліття тому.

Як знайти свій стиль у зрілому віці / фото з інстаграму

Шукайте свіже натхнення довкола

Не обов'язково гортати лише глянцеві журнали – звертайте увагу на гармонійні образи жінок у місті, підбирайте цікаві дошки в Pinterest або стежте за стилістками схожого психотипу в соцмережах. Аналізуйте, що саме привертає вашу увагу: це можуть бути вільні силуети, сміливий крій, акцентні деталі.

Спробуйте нові комбінації з того, що вже є

Оновлення шафи не завжди вимагає фінансових витрат – іноді достатньо змінити звичні сценарії носіння речей. Спробуйте міксувати суворий жакет із розслабленими джинсами, або одягніть жіночну сукню зі зручними кросівками чи лаконічними лоферами. Гра з контрастами та непоєднуваними, на перший погляд, фактурами миттєво освіжає будь-який ансамбль.



Що носити після 50 років / фото з інстаграму

Оновіть акцентні аксесуари

Саме деталі створюють цілісне враження та роблять базовий аутфіт завершеним і дорогим. Соковитий шарф, якісний шкіряний ремінь, актуальна сумочка чи геометричні прикраси здатні миттєво осучаснити навіть найпростіший костюм. Аксесуари – це найменш ризикований і найефективніший майданчик для експериментів у будь-якому віці.

Без жалю відпустіть те, що більше не працює

Головне правило гардеробного перезавантаження – позбутися речей, які тиснуть, викликають дискомфорт або належать минулому способу життя. Не тримайте одяг "на особливий випадок" чи з надією повернутися до давніх параметрів. Ваша шафа має працювати на ваше сьогодення, залишаючи місце лише для тих речей, у яких ви почуваєтеся на мільйон доларів.

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