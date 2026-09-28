5 трендів догляду за шкірою для краси та здоров'я восени 2026

Догляд за собою сьогодні – це про передові технології, глибоку турботу про здоров’я та прагнення зберегти молодість шкіри якнайдовше без агресивного втручання. Тому стежити за трендами у б`юті-сфері — це не просто про моду, а й про турботу.

Б’юті-тренди цієї осені остаточно зміщають фокус із радикальних експериментів у бік розумного відновлення, пише Cosmopolitan. Після років захоплення жорсткими кислотами та пілінгами ми нарешті приходимо до усвідомленого догляду, де на першому місці – міцний шкірний бар’єр та природне сяйво. Читайте про головні skincare-тренди цього сезону, якими поділилася відома дерматологиня Денді Енгелман.

5 ключових напрямів у догляді за шкірою, які будуть у фокусі цієї осені

Протизапальні інгредієнти нового покоління. У топі засобів – ектоїн, екзосоми та PDRN. Останній компонент – це будівельний матеріал для відновлення клітин, який видобувають із ДНК молок лососевих риб. У б'юті-сфері цей інгредієнт часто неофіційно називають "ДНК лосося". Вони працюють не на агресивне оновлення, а на заспокоєння, швидке загоєння та захист шкіри від щоденного стресу.



Тренди з догляду за шкірою / Pexels

Ставка на довголіття (Longevity). Замість спроб "законсервувати" молодість б'юті-світ обирає підтримку здоров'я клітин. У тренді – професійні процедури для стимуляції власного колагену (RF-мікронідлінг, біостимулятори) замість штучного об'єму від філерів.

Сонцезахист нового рівня. Використання SPF восени вже стало базою, але зараз на ринку з’являються новітні сонцезахисні фільтри (як-от BEMT). Вони роблять текстури засобів невагомими, як у популярних корейських флюїдах.



Як сучасно доглядати за шкірою обличчя / Magnific

"Молочні" текстури. Тонери, сироватки та креми з консистенцією молочка – головний мастхев. Вони не перевантажують шкіру, глибоко зволожують і слугують ідеальною шовковистою базою під макіяж.

Ефект "персикової" пружності. У тренді – наповнена та щільна шкіра. Для цього використовують мідні пептиди, гіалуронову кислоту та нові апаратні RF-технології, які підтягують обличчя без тривалого відновлення.

Також у тренди увірвалися хмарні креми, які прийшли до нас з Південної Кореї. Читайте про цей тренд і чим він корисний.