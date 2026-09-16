Цього разу на зміну тренду на суперглянцеву та сяючу "скляну шкіру" (Glass Skin) приходять так звані хмарні креми (Cloud Creams), пише ELLE. Це нова хвиля зволожувальних засобів із повітряною, збитою, гелево-мусовою текстурою. Головна філософія цього тренду – "інтелектуальне зволоження".

На відміну від щільних класичних кремів, які утворюють на поверхні важку плівку, хмарний крем миттєво вбирається, залишаючи м'яке, пружне покриття з делікатним ефектом розмиття (blur) і без жодного масного блиску.

Формули таких засобів розроблені так, щоб захищати й зміцнювати ліпідний бар'єр, не перевантажуючи епідерміс. У їхньому складі зазвичай присутні кераміди, пантенол, сквалан та корисні жирні кислоти. Вони насичують шкіру вологою зсередини, дозволяючи їй вільно "дихати", що робить ці креми ідеальним вибором для власників жирного, комбінованого чи чутливого типу.



Що таке хмарні креми для обличчя / Фото Pexels

Шукаючи подібний догляд в українських магазинах чи на б'юті-сайтах, орієнтуйтеся на позначки Cloud Cream, Bounce Cream, Whipped Moisturizer або шукайте в описі формулювання "збита гелево-кремова текстура" та "оксамитовий фініш". Серед асортименту варто звертати увагу на відновлювальні лінії з керамідами та гіалуроновою кислотою від корейських та європейських брендів.

Правильно дібране зволоження допомагає тримати шкіру в тонусі незалежно від примх погоди за вікном. Якщо ви прагнете, щоб обличчя залишалося свіжим, сяючим і відпочилим навіть у похмурі дні, то ловіть корисні поради про те, як зберегти літній вигляд шкіри восени.