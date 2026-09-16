На этот раз на смену тренду на суперглянцевую и сияющую "стеклянную кожу" (Glass Skin) приходят так называемые облачные кремы (Cloud Creams), пишет ELLE. Это новая волна увлажняющих средств с воздушной, взбитой, гелево-муссовой текстурой. Главная философия этого тренда – "интеллектуальное увлажнение".

В отличие от плотных классических кремов, которые образуют на поверхности тяжелую пленку, облачный крем мгновенно впитывается, оставляя мягкое, упругое покрытие с деликатным эффектом размытия (blur) и без малейшего жирного блеска.

Формулы таких средств разработаны так, чтобы защищать и укреплять липидный барьер, не перегружая эпидермис. В их составе обычно присутствуют керамиды, пантенол, сквалан и полезные жирные кислоты. Они насыщают кожу влагой изнутри, позволяя ей свободно "дышать", что делает эти кремы идеальным выбором для обладательниц жирного, комбинированного или чувствительного типа кожи.



Что такое облачные кремы для лица / Фото Pexels

Ища подобные средства в украинских магазинах или на бьюти-сайтах, ориентируйтесь на обозначения Cloud Cream, Bounce Cream, Whipped Moisturizer или ищите в описании формулировки "взбитая гелево-кремовая текстура" и "бархатистое покрытие". В ассортименте стоит обратить внимание на восстанавливающие линейки с керамидами и гиалуроновой кислотой от корейских и европейских брендов.

Правильно подобранное увлажнение помогает поддерживать кожу в тонусе независимо от капризов погоды за окном. Если вы хотите, чтобы лицо оставалось свежим, сияющим и отдохнувшим даже в пасмурные дни, то воспользуйтесь полезными советами о том, как сохранить летний вид кожи осенью.