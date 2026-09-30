Дженніфер Лопес показала джинси у стилі 70-х: усі модниці вже у пошуках схожих моделей

Цього сезону різноманіття модних джинсів настільки вражає, що підібрати одну ідеальну пару стає справжнім викликом навіть для досвідчених модниць. Ось нещодавно Дженніфер Лопес ще більш ускладнила вибір, показавши нестандартну та надзвичайно вишукану альтернативу звичній класиці.

Співачка з'явилася на публіці в трендових бохо-джинсах з вайбом 70-х років, які миттєво привернули увагу стилістів та модниць, пише український Vogue. Головна фішка цієї моделі вільного крою з легким ефектом потертості – делікатне бежеве мереживо, що прикрашає бічні шви та нижній край штанин.

Співачка гармонійно доповнила денім напівпрозорою нюдовою блузою з високим коміром, з-під якої виглядав бежевий бралет, задавши аутфіту легкого романтичного настрою. Щоб підкреслити богемний шик, Джей Ло обрала продумані аксесуари: загострені босоніжки на підборах, які візуально витягують силует, широкий пасок із замші та сумку в тон.

Дженніфер Лопес у джинсах в бохо стилі: дивіться фото

Завершальними штрихами стали культові ретро-окуляри з градієнтними рожево-помаранчевими лінзами, золоті прикраси та гладкий високий хвіст, який надав аутфіту сучасної зібраності.

Джей Ло в бохо-джинсах та мереживній кофтинці: дивіться фото

Мода на богемну естетику 1970-х продовжує утримувати лідерські позиції цього року. Раніше 24 Канал розповідав про модні штани з принтами у стилі 70-х.