Співачка з'явилася на публіці в трендових бохо-джинсах з вайбом 70-х років, які миттєво привернули увагу стилістів та модниць, пише український Vogue. Головна фішка цієї моделі вільного крою з легким ефектом потертості – делікатне бежеве мереживо, що прикрашає бічні шви та нижній край штанин.

Співачка гармонійно доповнила денім напівпрозорою нюдовою блузою з високим коміром, з-під якої виглядав бежевий бралет, задавши аутфіту легкого романтичного настрою. Щоб підкреслити богемний шик, Джей Ло обрала продумані аксесуари: загострені босоніжки на підборах, які візуально витягують силует, широкий пасок із замші та сумку в тон.

Дженніфер Лопес у джинсах в бохо стилі: дивіться фото

Завершальними штрихами стали культові ретро-окуляри з градієнтними рожево-помаранчевими лінзами, золоті прикраси та гладкий високий хвіст, який надав аутфіту сучасної зібраності.

Джей Ло в бохо-джинсах та мереживній кофтинці: дивіться фото

Мода на богемну естетику 1970-х продовжує утримувати лідерські позиції цього року. Раніше 24 Канал розповідав про модні штани з принтами у стилі 70-х.