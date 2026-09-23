Леопардовий total look: Дженніфер Лопес вразила ефектним образом на Тижні моди в Мілані

Леопардовий принт знову привертає увагу у світі моди. Серед його прихильниць виявилася і відома співачка та акторка Дженніфер Лопес.

На Тижні моди в Мілані вона з'явилася у сміливому образі Dolce & Gabbana, в якому леопардовий принт став головним акцентом. На її вбрання звернуло увагу модне видання Women's Wear Daily.

Для виходу Лопес обрала леопардові туфлі на високих підборах із ремінцем навколо п'яти. Взуття має різноколірний принт і хутряне оздоблення, яке додає йому незвичайної фактури. Вартість цієї моделі становить 1745 доларів.

До туфель співачка підібрала об'ємну куртку Dolce & Gabbana з таким самим леопардовим принтом. Вона має двобортний крій, широкі плечі та спущені рукави.

Свій образ Лопес доповнила мініспідницею з леопардовим принтом. У результаті співачка створила total look, у якому один і той самий принт повторюється на куртці, спідниці та туфлях.

Серед аксесуарів Дженніфер Лопес обрала золоті сережки-кільця, сонцезахисні окуляри та чорну сумочку.

Але леопардовий принт – далеко не єдиний тренд, який цієї осені можна побачити в образах модниць. Раніше ми розповідали ще про 4 тренди сезону, які набирають популярності.