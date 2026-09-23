На Неделе моды в Милане она появилась в смелом образе от Dolce & Gabbana, в котором леопардовый принт стал главным акцентом. На ее наряд обратило внимание модное издание Women's Wear Daily.

Для выхода Лопес выбрала леопардовые туфли на высоком каблуке с ремешком вокруг пятки. Обувь имеет разноцветный принт и меховую отделку, которая придает ей необычную фактуру. Стоимость этой модели составляет 1745 долларов.

К туфлям певица подобрала объемную куртку Dolce & Gabbana с таким же леопардовым принтом. Она имеет двубортный крой, широкие плечи и спущенные рукава.

Свой образ Лопес дополнила мини-юбкой с леопардовым принтом. В результате певица создала total look, в котором один и тот же принт повторяется на куртке, юбке и туфлях.

Среди аксессуаров Дженнифер Лопес выбрала золотые серьги-кольца, солнцезащитные очки и черную сумочку.

Но леопардовый принт – далеко не единственный тренд, который этой осенью можно увидеть в образах модниц. Ранее мы рассказывали еще о 4 трендах сезона, которые набирают популярность.