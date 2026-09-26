Цей осінній образ від Джіджі Хадід розриває мережу: його доволі легко повторити

Глибокий коричневий колір, затишні фактури та комфортне взуття створюють ідеальний образ для стильного міжсезоння. Супермодель Джіджі Хадід продемонструвала в Мілані практичний аутфіт, який легко стане вашим головним осіннім fashion-референсом.

Як повідомляє видання Cosmopolitan, для прогулянки італійською столицею моди під час Міланського тижня моди модель обрала "лук", що поєднує розслаблені пропорції, теплі відтінки та функціональні аксесуари. Основою її міського аутфіту став лонгслів у смужку, який вона доповнила темно-коричневими вельветовими штанами, чорними лоферами та сумкою карамельного кольору.

Стильний осінній образ на кожен день від Джіджі Хадід

Для свого виходу Джіджі Хадід обрала оверсайз-кофту з довгими рукавами від Prada у персиковому відтінку у фіолетову смужку. Невелика нагрудна кишеня та злегка потерта фактура додають верху легкого ефекту "речі з історією", що виглядає дуже стильно в осінніх сетах. Такий фасон дозволяє почуватися вільно, зберігаючи розслаблені пропорції силуету.

Модель заправила лонгслів у прямі темно-коричневі вельветові штани середньої посадки та підкреслила талію шкіряним ременем у тон. Вельветова фактура додала образу зірки глибини й затишку, до того ж вона має легкий вайб студентської форми з американських коледжів.

Щодо взуття, то Хадід для свого виходу обрала чорні лофери від The Row із м'якої шкіри з плісированою фактурою та розписаною вручну підошвою. За словами редакторів видання, вони зробили навіть найпростіший аутфіт більш вишуканим і зібраним.

Головною родзинкою образу стала карамельна шкіряна сумка Pocket від Miu Miu з кількома кишенями. Свій "лук" Джіджі доповнила сонцезахисними окулярами та недбалим пучком.

До речі, днями Хадід показала модний головний убір, який неочікувано носитимуть усі цієї осені.