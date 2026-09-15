У новому сезоні модний дім Tommy Hilfiger вирішив переосмислити впізнавані preppy-коди та продемонстрував сучасний погляд на класичні базові речі. Головним аксесуаром показу стала саме текстильна панама.

Показ відкривала супермодель Джіджі Хадід, яка постала на подіумі у вільних червоних штанах, бежевому жакеті та темно-синій панамі. Саме цей аксесуар додав усьому ансамблю невимушеного та свіжого настрою.

Джіджі Хадід у синій панамі Tommy Hilfiger: дивіться відео

Стилісти пропонують відмовитися від складних фактур на користь мінімалістичних текстильних моделей у чорному, білому та темно-синьому кольорах, а також у лаконічну клітинку.

З чим поєднувати панаму у звичайному житті

Лаконічна панама більше не обмежується рамками спортивної чи пляжної моди. Стилісти радять сміливо інтегрувати її в класичний гардероб і стилізувати навіть із сорочками, строгими блейзерами та жакетами.



Як стильно носити панаму восени 2026 / Фото з Pinterest

Поєднання чіткого тейлорингу та м'якої текстильної панами створює ефектний контраст, який робить образ легким і сучасним. Для створення гармонійного аутфіту варто обирати панами стриманої колірної гами без зайвого декору.

У повсякденних луках цей головний убір ідеально римується з оверсайз-сорочками, укороченим денімом, об'ємними штанами та легкими сукнями. Якщо панама – це не ваш головний убір, тоді ловіть добірку про модні головні убори, які будуть актуальними цієї осені.