В новом сезоне модный дом Tommy Hilfiger решил переосмыслить узнаваемые элементы стиля "преппи" и продемонстрировал современный взгляд на классические базовые вещи. Главным аксессуаром показа стала именно текстильная панама.

Показ открывала супермодель Джиджи Хадид, которая появилась на подиуме в свободных красных штанах, бежевом жакете и темно-синей панаме. Именно этот аксессуар придал всему ансамблю непринужденного и свежего настроя.

Джиджи Хадид в синей панаме Tommy Hilfiger: смотрите видео

Стилисты предлагают отказаться от сложных фактур в пользу минималистичных текстильных моделей в черном, белом и темно-синем цветах, а также в лаконичную клетку.

С чем сочетать панаму в повседневной жизни

Лаконичная панама больше не ограничивается рамками спортивной или пляжной моды. Стилисты советуют смело интегрировать ее в классический гардероб и стилизовать даже с рубашками, строгими блейзерами и жакетами.



Как стильно носить панаму осенью 2026 / Фото с Pinterest

Сочетание четкого тейлоринга и мягкой текстильной панамы создает эффектный контраст, который делает образ легким и современным. Для создания гармоничного аутфита стоит выбирать панамы сдержанной цветовой гаммы без лишнего декора.

В повседневных образах этот головной убор идеально сочетается с оверсайз-рубашками, укороченными джинсами, объемными штанами и легкими платьями. Если панама – не ваш головной убор, тогда ловите подборку модных головных уборов, которые будут актуальны этой осенью.