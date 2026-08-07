Правильно підібрана шапка чи капелюх працюють як фінальний штрих, який підкреслює риси обличчя та задає настрій усьому гардеробу. 24 Канал уважно вивчив свіжі колекції провідних світових брендів на показах осінь-зима 2026/2027, проаналізували матеріали модного глянцю та детально роздивилися стрітстайл-луки з головних модних столиць.

Ми вивели 4 ключові тенденції, які визначатимуть модний порядок денний цієї осені. Ось вони:

витончене ретро. Головним проривом осені 2026 стане повернення елегантних і чітко структурованих форм у стилі 1960-х років. У центр уваги повертаються капелюхи-таблетки в дусі Жаклін Кеннеді, акуратні французькі берети з цупкої вовни та капелюхи-кепки з виразним козирком. Вони додають образу скульптурності та чудово пасують до приталених пальт, класичних костюмів і стриманих тренчів;



Модний білий капелюх на осінь / фото з інстаграму

затишний об'єм. Повертається пухнасте хутро та екоовчина. На противагу строгим геометричним формам дизайнери пропонують м'які й тактильні фактури. У трендах залишаються об'ємні хутряні панами, капелюхи зі стриженої овчини та затишні папахи з екохутра нейтральних відтінків. Такий аксесуар не лише надійно береже тепло, а й створює ефектний контраст у поєднанні з гладкими шкіряними куртками чи кашеміровими пальтами;



Хутряні капелюхи знову в моді / фото з інстаграму

в'язані капори, балаклави та чепчики. Трикотаж цього сезону стає більш витонченим і жіночним. Замість звичних об'ємних шапок бині модний світ обирає м'які в'язані капори на зав'язках, кашемірові чепчики та капори-хустки, які плавно переходять у шарф і м'яко обгортають шию;



В'язаний капор на зав'язках / фото з інстаграму

фетрові капелюхи з широкими крисами. Для тих, хто віддає перевагу стилю quiet luxury ідеальним вибором стануть фетрові капелюхи з чіткими крисами. Використання якісної цупкої вовни, глибокі осінні відтінки (какао, хакі, насичений сірий та графітовий) і лаконічний дизайн роблять такий капелюх головною інвестицією в осінній базовий гардероб.



Фетровий капелюх з крисами / фото з інстаграму

Також восени будь-який з цих капелюхів може ідеально замінити шовкова хустка, яка повернулася у тренди.