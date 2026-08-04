Хустки цього літа остаточно закріпилися як головний убір сезону. Модниці обирають їх не лише за практичність, а й за здатність легко змінювати настрій образу – від романтичного до цілком мінімалістичного. Про це детальніше – пише видання Cosmopolitan.

Головний аксесуар літа 2026 року

Цей аксесуар дедалі частіше з'являється як на вулицях великих міст, так і в стрічках відомих фешн-блогерок. Ще під час показів сезону Spring-Summer 2026 дизайнери виразно дали зрозуміти, що шовкова чи бавовняна хустка має всі шанси стати новою базою для літнього стилю.

Усе почалося з подіумів, зокрема, у колекціях Calvin Klein та Zimmermann хустку майстерно поєднували з одягом в тон, завдяки чому підкреслювали вишукану цілісність усього силуету. Однак в повсякденних образах підхід виявився набагато сміливішим. Тут аксесуар став самостійним та яскравим акцентом, який легко додає будь-якому аутфіту цікавої фактури й легкого богемного настрою.

Як носити хустку у 2026 році / Фото Pinterest

Редактори Cosmopolitan виділяють кілька найпопулярніших streetstyle-формул цього сезону. Найпростіша та найуніверсальніша з них – вільна сорочка в дуеті з капрі, шльопанцями на підборах і хусткою, яка гармонійно збирає весь образ воєдино. Не менш популярним та динамічним залишається варіант із джинсовими шортами, топом та яскравим головним убором.

Що носити замість капелюха влітку – трендова хустка / Фото Pinterest

Якщо ж хочеться створити більш м'який і романтичний настрій, стилісти радять комбінувати лляну сукню, зручні сандалі та хустку в делікатному, пастельному відтінку. А от тим, хто віддає перевагу стриманішим поєднанням, чудово підійдуть класичні джинси, базова футболка, літні в'єтнамки й той самий виразний акцент на голові.

Що цікаво, найчастіше хустку зав'язують лаконічно під підборіддям, фіксують позаду під волоссям, носять у стилі грайливої бандани або ж збирають акуратний вузлик на потилиці.

Гарна хустка на літо / Фото Pinterest

Крім того, цей аксесуар чудово доповнює трендові зачіски під час відпустки. Зокрема, коли волосся збирають у зручний низький пучок і обв'язують його шовковою тканиною для захисту пасом від пересушування.