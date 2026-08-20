Усі модниці вже полюють за ними: ці джинси знову очолили головні осінні тренди

Джинсова мода знову здивувала новим гарячим трендом, який дуже легко повторити вдома. Цього сезону в центрі уваги опинився простий та дуже виразний стилістичний прийом.

Різні силуети джинсів постійно з'являються та зникають з модного олімпу. Якщо занадто вузькі моделі сезону осінь-зима 2024 – 2025 були недовго популярними, то вільні мішкуваті фасони та джинси-сигарети тримаються на вершині набагато довше, пише видання Vogue. Цього разу вони виглядають особливо ефектно завдяки виразним широким підкатам на штанинах.

Трендові джинси на осінь 2026

Головна привабливість трендових джинсів із виразними підкатами полягає у їхній легкій невимушеності та свободі. Щоб повторити цей стильний акцент, достатньо просто трохи недбало загорнути штанини назовні, а за потреби зафіксувати їх парою потайних стібків.

Найефектніше підкати виглядають на прямих або просторих силуетах оверсайз, адже якісний щільний денім чудово тримає форму, гармонійно підкреслює щиколотки та додає повсякденному образу виразної структури й динаміки.

Шукати свіжі ідеї для створення бездоганних аутфітів стилісти радять у виходах Крістен Стюарт, Кендалл Дженнер, Вікторії Бекхем і Ріанни. Однак головною іконою такого стилю залишається Дженніфер Еністон. Її легендарні архівні знімки початку 2000-х років, де розслаблені штани з широкими відворотами контрастують із тендітними босоніжками на підборах, досі надихають інфлюєнсерів по всьому світу та збирають тисячі вподобайок у соцмережах.

Повторити гарячий осінній хіт неймовірно просто, адже для цього навіть не обов'язково йти на шопінг – достатньо власноруч підгорнути улюблену пару з власної шафи. Водночас для тих, хто віддає перевагу бездоганній симетрії та вже готовим рішенням, відомі бренди випустили спеціальні лінійки з фабрично зафіксованими манжетами.

Сміливо поєднуйте такі джинси з масивними лоферами, білими кедами, затишними светрами великої в'язки чи класичними тренчами. А щоб зробити свої осінні "луки" ще виразнішими та додати їм сміливих акцентів, зверніть увагу на верхній одяг. Раніше ми вже розповідали про гарячі тренди осені 2026 року, які освіжать гардероб і допоможуть вийти за межі звичного класичного крою.