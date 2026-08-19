Український дизайнер Андре Тан у своєму інстаграмі назвав головні правила, які допоможуть виглядати сучасно восени 2026 року.

Головні модні тренди осені 2026 року

Як зазначив дизайнер, насамперед варто переосмислити тейлоринг. Звичний прямий піджак уже втратив актуальність, тому краще обирати асиметричний крій, акцент на талії та м'які лінії плечей, що додають строгим костюмам жіночності.

Що одягнути восени – стильний образ / Фото з інстаграму Amanda Sand

Водночас Андре Тан радить сміливо гратися з пропорціями й поєднувати короткі структуровані жакети з широкими штанами чи коконоподібними силуетами. Втім, стиліст застерігає від суцільного оверсайзу з голови до ніг і закликає врівноважувати будь-яку об'ємну деталь більш спокійним низом чи верхом.

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Модний образ на осінь 2026 / Фото з інстаграму Amanda Sand

Звична романтика також виходить на новий рівень. За словами модельєра, ніжні волани, мереживо, драпірування та сатин більше не повинні виглядати надто солодкими – їх необхідно "заземляти" шкіряними куртками, грубим взуттям і речами з чоловічого плеча.

Модні тренди осені 2026 / Фото з інстаграму Rita Montezuma

Особливу увагу кутюр'є також радить звернути на багаті фактури. Зокрема, благородний оксамит, складний жакард чи крокодиляче тиснення миттєво додають глибини навіть найпростішому аутфіту.

Тренди осені 2026 – що одягнути жінці / Фото з інстаграму Rita Montezuma

Фінальною і головною родзинкою осіннього гардероба дизайнер назвав багатошаровість. За його словами, тонка сорочка під затишним кардиганом, базовий трикотаж під жакетом або додатковий шар у вигляді спідниці допоможуть створити по-справжньому цікавий, об'ємний та затишний образ.

Окрім виразних силуетів та багатошаровості, особливу увагу цього сезону варто приділити й колірній гамі. Один неочевидний відтінок обіцяє стати справжнім фаворитом серед модниць.