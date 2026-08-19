Украинский дизайнер Андре Тан в своем инстаграме назвал основные правила, которые помогут выглядеть современно осенью 2026 года.

Главные модные тренды осени 2026 года

Как отметил дизайнер, в первую очередь стоит переосмыслить тейлоринг. Привычный прямой пиджак уже утратил актуальность, поэтому лучше выбирать асимметричный крой, акцент на талии и мягкие линии плеч, что придает строгим костюмам женственности.

Что надеть осенью – стильный образ / Фото из инстаграма Amanda Sand

В то же время Андре Тан советует смело играть с пропорциями и сочетать короткие структурированные жакеты с широкими брюками или коконообразными силуэтами. Впрочем, стилист предостерегает от сплошного оверсайза с головы до ног и призывает уравновешивать любую объемную деталь более спокойным низом или верхом.

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Модный образ на осень 2026 / Фото из инстаграма Amanda Sand

Привычная романтика также выходит на новый уровень. По словам модельера, нежные воланы, кружева, драпировки и сатин больше не должны выглядеть слишком "сладко" – их необходимо "заземлять" кожаными куртками, грубой обувью и вещами из мужского гардероба.

Модные тренды осени 2026 года / Фото из инстаграма Rita Montezuma

Особое внимание кутюрье также советует обратить на богатые фактуры. В частности, благородный бархат, сложный жаккард или крокодиловый тиснение мгновенно придают глубину даже самому простому наряду.

Тренды осени 2026 года – что надеть женщине / Фото из инстаграма Rita Montezuma

Финальной и главной изюминкой осеннего гардероба дизайнер назвал многослойность. По его словам, тонкая рубашка под уютным кардиганом, базовый трикотаж под жакетом или дополнительный слой в виде юбки помогут создать по-настоящему интересный, объемный и уютный образ.

Помимо выразительных силуэтов и многослойности, особое внимание в этом сезоне стоит уделить и цветовой гамме. Один неочевидный оттенок обещает стать настоящим фаворитом среди модниц.