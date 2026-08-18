Скандинавские модницы превратили этот оттенок в самодостаточную основу для сложных образов. Подробнее об этом рассказывает издание Elle.
Самый модный цвет осени 2026 года
Теперь его смело сочетают с классическими брючными костюмами, пальто, спортивной одеждой и грубыми фактурами, потому что он уместен в повседневном гардеробе.
Самый простой способ интегрировать этот тренд в свой стиль – построить весь наряд вокруг одной розовой вещи, например, свитера, рубашки или юбки.
Что носить осенью 2026 года – стильные образы / Фото Pinterest
Как отметили редакторы Elle, бесспорным фаворитом сезона стала комбинация нежно-розового с глубоким шоколадным оттенком. Такой дуэт выглядит особенно изысканно в сочетании с уютным трикотажем, клетчатым блейзером или прямыми брюками.
Розовый – самый модный цвет осени / Фото Pinterest
Интересные трансформации претерпел и монохромный total pink, который больше не выглядит инфантильно благодаря игре текстур. Скандинавки активно сочетают в одном образе пастельные и насыщенные тона, смешивая пушистую шерсть с прозрачными тканями, а плотную кожу – с тонким шелком.
Как стилизовать розовый цвет в одежде / Фото Pinterest
Тем, кто пока не готов к кардинальным изменениям, дизайнеры советуют начать с точечных акцентов. В частности, шелковый платок, пастельная сумка, плотные гольфы или балетки мгновенно освежат привычный базовый гардероб в серых, черных или бежевых тонах.
Пока один неожиданный оттенок стремительно завоевывает мировые подиумы, другие фавориты прошлых сезонов окончательно сдают свои позиции. Читайте в нашем следующем материале, от каких цветов стоит отказаться этой осенью, чтобы ваш гардероб не выглядел устаревшим.