Скандинавские модницы превратили этот оттенок в самодостаточную основу для сложных образов. Подробнее об этом рассказывает издание Elle.

Самый модный цвет осени 2026 года

Теперь его смело сочетают с классическими брючными костюмами, пальто, спортивной одеждой и грубыми фактурами, потому что он уместен в повседневном гардеробе.

Самый простой способ интегрировать этот тренд в свой стиль – построить весь наряд вокруг одной розовой вещи, например, свитера, рубашки или юбки.

Что носить осенью 2026 года – стильные образы / Фото Pinterest

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Как отметили редакторы Elle, бесспорным фаворитом сезона стала комбинация нежно-розового с глубоким шоколадным оттенком. Такой дуэт выглядит особенно изысканно в сочетании с уютным трикотажем, клетчатым блейзером или прямыми брюками.

Розовый – самый модный цвет осени / Фото Pinterest

Интересные трансформации претерпел и монохромный total pink, который больше не выглядит инфантильно благодаря игре текстур. Скандинавки активно сочетают в одном образе пастельные и насыщенные тона, смешивая пушистую шерсть с прозрачными тканями, а плотную кожу – с тонким шелком.

Как стилизовать розовый цвет в одежде / Фото Pinterest

Тем, кто пока не готов к кардинальным изменениям, дизайнеры советуют начать с точечных акцентов. В частности, шелковый платок, пастельная сумка, плотные гольфы или балетки мгновенно освежат привычный базовый гардероб в серых, черных или бежевых тонах.

Пока один неожиданный оттенок стремительно завоевывает мировые подиумы, другие фавориты прошлых сезонов окончательно сдают свои позиции. Читайте в нашем следующем материале, от каких цветов стоит отказаться этой осенью, чтобы ваш гардероб не выглядел устаревшим.