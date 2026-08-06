Осенний гардероб нуждается в обновлении, ведь даже самые популярные оттенки быстро теряют свою свежесть из-за чрезмерного присутствия на подиумах. Модные редакторы издания Who What Wear предлагают нам забыть о нескольких привычных для нас цветах и обратить внимание на более актуальные и изысканные альтернативы.
Цвета, которые выйдут из моды осенью 2026 года
В этом году дизайнеры рекомендуют отказаться от глубоких бордовых и винных оттенков, которые несколько сезонов подряд считались основной базой. Вместо этого лучше выбрать насыщенный сливовый цвет с холодным фиолетовым подтоном. Шелковые блузки, уютные свитера и кашемир в этом оттенке выглядят значительно дороже и придают образу аристократическую загадочность.
Антитрендовый цвет на осень 2026 / Фото Pinterest
Также стилисты советуют отложить традиционный горчичный цвет, от которого модницы почувствовали некоторую усталость после летнего бума на сливочные тона. Вместо палитры выжженных листьев лучше добавить в гардероб элегантный графитово-серый цвет. Он практически заменяет классический черный, но создает гораздо более легкий и свежий силуэт в верхней одежде и костюмах.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Какой цвет не стоит носить осенью / Фото Magnfic
Кроме того, стоит забыть и о ярком красном цвете, который слишком долго доминировал в модном пространстве. Вместо этого лучше отдать предпочтение глубокому кобальтовому синему. Этот насыщенный оттенок выглядит неожиданно и прекрасно освежает осенний трикотаж. Достаточно всего одного кобальтового свитера или аксессуара, чтобы сделать базовый образ динамичным.
Цвет, который выйдет из моды этой осенью / Фото Magnific
Темный шоколадный оттенок, хотя и остается универсальным, постепенно уступает место более мягкому тону "мокко-мусс". Вместо этого стоит обратить внимание на нежную кофейную палитру. Она делает осенние пальто или шерстяные пиджаки менее строгими.
Темно-шоколадный цвет – антитренд осени 2026 года / Фото Magnific
В заключение дизайнеры предлагают отказаться от насыщенного изумрудного и темного лесного зеленого. Вместо них лучше выбрать теплый оливковый цвет. Он идеально гармонирует с бежевой и коричневой гаммой, поэтому прекрасно подходит для кожаных курток, обуви и лаконичных сумок на каждый день.
Что не стоит носить осенью / Фото Magnific
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