Если этой осенью вы планируете обновить гардероб, обратите внимание на 10 моделей, которые упомянуло в своей подборке модное издание Who What Wear. Они легко сочетаются друг с другом, не теряют актуальности из сезона в сезон и помогают создать стильный образ без лишних усилий.

Прежде всего осенний гардероб сложно представить без качественного трикотажа. Если хотите, чтобы вещь прослужила не один сезон, выбирайте модели из шерсти или кашемира. Самыми актуальными в этом году остаются свитера с V-образным вырезом и кардиганы – от классических до приталенных.

Свитер серого цвета с V-образным вырезом / Фото с сайта бренда One by One

Шоколадный кардиган с карманами / Фото с сайта бренда The Lace

Лоферы остаются одним из самых практичных видов обуви для осени. Особое внимание в этом сезоне стоит обратить на замшевые модели шоколадных оттенков или классические варианты из гладкой черной кожи.

Коричневые замшевые лоферы / Фото с сайта магазина женской обуви Maletskiy

Если погода еще позволяет отказаться от закрытой обуви, кожаные балетки станут отличным выбором. Они выглядят изящно и легко вписываются как в деловые, так и в повседневные образы.

Кожаные балетки / Фото с сайта бренда One by One

При этом пара качественных кожаных сапог – одна из лучших покупок на холодный сезон. Они прекрасно дополняют платья, юбки и брюки, а также обеспечивают комфорт в прохладную погоду.

Кожаные сапоги / Фото с сайта ESTRO

Джинсы в стиле 90-х с прямыми брючинами также являются одной из самых удачных инвестиций. Они не зависят от мимолетных трендов и легко адаптируются к разным стилям – от минималистичного до классического.

Джинсы прямого кроя / Фото с сайта бренда BAZHANE

Для тех, кто хочет разнообразить базовый гардероб, брюки из экокожи станут отличной альтернативой джинсам. Они придают образу фактурность и особенно стильно смотрятся в сочетании с трикотажем или классическими жакетами.

Брюки из экокожи / Фото с сайта Solmar

Клетчатая рубашка – еще одна универсальная вещь для межсезонья. Ее можно носить отдельно, поверх футболки или даже вместо легкой куртки в теплые осенние дни.

Клетчатая рубашка / Фото с сайта бренда COOSH

Хорошо скроенный черный блейзер давно стал настоящей классикой. Он придает образу элегантность и легко сочетается как с джинсами, так и с более официальными вещами.

Образ с черным блейзером / Фото с Pinterest

Кожаный бомбер уже несколько сезонов не теряет популярности. Это универсальная верхняя одежда, которая легко вписывается в осенний гардероб.

Образ с кожаным бомбером / Фото с Pinterest

Ранее мы также рассказывали о 6 летних вещах, которые останутся в тренде осенью 2026 года.