Якщо цієї осені ви плануєте оновити гардероб, зверніть увагу на 10 моделей, які у своїй підбірці згадало модне видання Who What Wear. Вони легко поєднуються між собою, не втрачають актуальності з сезону в сезон і допомагають створити стильний образ без зайвих зусиль.

Насамперед осінній гардероб складно уявити без якісного трикотажу. Якщо хочете, щоб річ прослужила не один сезон, обирайте моделі з вовни або кашеміру. Найактуальнішими цього року залишаються светри з V-подібним вирізом і кардигани – від класичних до приталених.

Светр сірого кольору з V-подібним вирізом / Фото з сайту бренду One by One

Шоколадний кардиган з кишенями / Фото з сайту бренду The Lace

Лофери залишаються одним із найпрактичніших видів взуття для осені. Особливу увагу цього сезону варто звернути на замшеві моделі шоколадних відтінків або класичні варіанти з гладкої чорної шкіри.

Коричневі замшеві лофери / Фото з сайту магазину жіночого взуття Maletskiy

Якщо погода ще дозволяє відмовитися від закритого взуття, шкіряні балетки стануть чудовим вибором. Вони мають витончений вигляд і легко вписуються як у ділові, так і в повсякденні образи.

Шкіряні балетки / Фото з сайту бренду One by One

При цьому пара якісних шкіряних чобіт – одна з найкращих покупок на холодний сезон. Вони чудово доповнюють сукні, спідниці та штани, а також забезпечують комфорт у прохолодну погоду.

Шкіряні чоботи / Фото з сайту ESTRO

Джинси у стилі 90-х із прямими штанинами також є однією з найвдаліших інвестицій. Вони не залежать від швидкоплинних трендів та легко адаптується до різних стилів – від мінімалістичного до класичного.

Джинси прямого крою / Фото з сайту бренду BAZHANE

Для тих, хто хоче урізноманітнити базовий гардероб, штани з еко-шкіри стануть чудовою альтернативою джинсам. Вони додають образу фактурності та мають особливо стильний вигляд у поєднанні з трикотажем або класичними жакетами.

Штани з еко-шкіри / Фото з сайту Solmar

Картата сорочка – ще одна універсальна річ для міжсезоння. Її можна носити самостійно, поверх футболки або навіть замість легкої куртки в теплі осінні дні.

Картата сорочка / Фото з сайту бренду COOSH

Добре скроєний чорний блейзер давно став справжньою класикою. Він додає образу елегантності та легко поєднується як із джинсами, так і з більш офіційними речами.

Образ з чорним блейзером / Фото з Pinterest

Бомбер зі шкіри вже кілька сезонів не втрачає популярності. Це універсальний верхній одяг, який легко вписується в осінній гардероб.

Образ зі шкіряним бомбером / Фото з Pinterest

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